Nuevo problema en los Cercanías de Málaga: un tren golpea una catenaria y obliga a cortar la línea de Álora

Las claves

Las claves Generado con IA Un tren de Media Distancia ha golpeado una catenaria desprendida en la línea C-2 de Cercanías de Málaga, causando la interrupción del servicio entre Álora y Cártama. El incidente se produjo en la entrada de Álora y el tren afectado, procedente de Málaga y con destino Sevilla, quedó detenido en ese punto. La catenaria estaba desprendida debido a trabajos programados en la zona; Renfe ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados. Este problema se suma a las incidencias registradas el viernes, cuando se suspendieron nueve servicios en las líneas C-1 y C-2 por otra avería en la infraestructura.

La línea C-2 de Cercanías de Málaga se encuentra temporalmente cortada este sábado entre las estaciones de Álora y Cártama después de que un tren de Media Distancia que cubría el trayecto entre Málaga y Sevilla haya golpeado una catenaria que se encontraba desprendida.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, el incidente se ha producido cuando el tren 13921, con salida desde Málaga María Zambrano y destino Sevilla Santa Justa, circulaba a la entrada de Álora, en sentido Pizarra. El convoy, un tren autopropulsado diésel, ha quedado detenido en este punto.

La infraestructura afectada se encontraba desprendida como consecuencia de una incidencia producida durante unas obras programadas en la zona, según ha precisado Adif. Como consecuencia del incidente, se ha interrumpido la circulación ferroviaria de la línea C-2 del núcleo de Cercanías de Málaga.

Transporte alternativo por carretera

Renfe ha informado de que los trenes de la C-2 no prestan servicio entre Álora y Cártama mientras se mantiene la incidencia.

La compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de Media Distancia afectados, mientras los equipos trabajan para solucionar el problema en la infraestructura y recuperar la circulación ferroviaria.

Este nuevo problema se produce apenas unas horas después de las incidencias registradas durante la tarde del viernes en el núcleo de Cercanías de Málaga.

Durante buena parte de esa jornada, Renfe tuvo que suspender hasta nueve servicios debido a otra incidencia en la infraestructura. Los problemas afectaron principalmente a la línea C-1, entre Málaga y Fuengirola, aunque también resultó afectado un servicio de la C-2 con destino Álora.

Renfe comunicó pasadas las 19.15 horas del viernes que la circulación comenzaba a recuperar la normalidad y que los servicios se iban incorporando progresivamente a sus horarios previstos.