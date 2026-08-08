El mapa secreto de los flamencos de Fuente de Piedra: 21.000 aves anilladas y 167.000 avistamientos en 23 países

Las claves

Las claves Generado con IA Este año se han anillado 600 pollos de flamenco en la Laguna de Fuente de Piedra, superando los 21.000 ejemplares identificados desde 1986. Más de 167.000 avistamientos de flamencos anillados se han registrado en 23 países, mostrando la magnitud del seguimiento científico. La colonia de flamencos ha batido récords históricos: 15.500 pollos censados y 35.177 parejas reproductoras durante esta temporada. El éxito reproductor se atribuye a un excepcional nivel de agua en la laguna, que favoreció el aislamiento y protección de las zonas de cría.

Todavía no ha amanecido cuando comienza el movimiento en la Laguna de Fuente de Piedra. En la oscuridad, decenas de personas se adentran en el humedal para conducir hacia el capturadero a los pollos de flamenco que todavía no pueden volar. No es una operación improvisada ni una jornada de voluntariado al uso. Cada persona sabe dónde colocarse, qué hacer y cuándo hacerlo.

En apenas cuatro horas, el dispositivo tiene que completar una de las operaciones de conservación más singulares que se realizan cada año en Málaga: capturar, identificar, medir, tomar muestras, anillar y devolver a la laguna a cientos de flamencos.

Este sábado han sido 600 los pollos marcados, dentro de una colonia que este año ha alcanzado cifras extraordinarias. En Fuente de Piedra se han censado 15.500 pollos y 35.177 parejas reproductoras, el mayor registro desde que comenzó el seguimiento de la colonia en 1984.

El anillamiento de flamencos comenzó en Fuente de Piedra en 1986. Desde entonces, la operación se ha convertido en una especie de ritual anual en el que ciencia, conservación y participación ciudadana se mezclan durante unas horas en el corazón de la laguna.

Hasta el año pasado se habían marcado 20.777 pollos con anillas cuyos códigos pueden ser identificados a distancia. Con los 600 de esta edición, la cifra supera ya los 21.000 flamencos anillados.

Son apenas una pequeña parte de los aproximadamente 269.200 pollos que han nacido en Fuente de Piedra desde que comenzó el seguimiento de la colonia.

Cada anilla es, en realidad, una pequeña etiqueta que permite reconstruir la vida de un animal que puede recorrer cientos o miles de kilómetros.

Dos voluntarios sostienen a uno de los flamencos. EFE/ Gregorio Marrero

Y los resultados acumulados durante estos 40 años permiten hacerse una idea de la magnitud del experimento. Más del 70% de los flamencos anillados en Fuente de Piedra han sido observados posteriormente, generando más de 167.000 registros en 23 países.

Hay observaciones que van desde Guinea-Bissau hasta Chipre. Pero una parte especialmente significativa de las lecturas se produce mucho más cerca: más del 30% se realizan de nuevo en Fuente de Piedra, una muestra de la fuerte tendencia de esta especie a regresar a los lugares que ya conoce para reproducirse.

Una anilla para contar una vida

El objetivo no es simplemente saber cuántos flamencos hay en la laguna. El seguimiento individual permite conocer sus desplazamientos, sus rutas migratorias, su supervivencia, sus hábitos reproductores y la relación que mantienen con otros humedales de Andalucía, el Mediterráneo y el noroeste de África.

Una sola anilla puede terminar proporcionando información años después de haber sido colocada.

Por eso la jornada de anillamiento exige precisión. Una vez que los pollos llegan al capturadero, son trasladados individualmente a los grupos de marcaje. Allí se les colocan las anillas y se toman medidas morfológicas, muestras biológicas y el peso de cada ejemplar.

Después, regresan a la laguna. Todo sucede siguiendo un protocolo perfeccionado durante cuatro décadas y diseñado para reducir al mínimo el riesgo para los animales.

El dispositivo se ha dividido este año en seis grupos de marcaje, con funciones previamente asignadas. Más de 400 personas participan en una operación que reúne a técnicos, veterinarios, investigadores, voluntarios, miembros de Protección Civil, vecinos de Fuente de Piedra y profesionales del Zoológico de Córdoba, que colabora en la atención y recuperación de posibles aves heridas durante la captura.

Imagen de la laguna. EFE/ Gregorio Marrero

El agua que ha cambiado la temporada

El récord de este año no se explica únicamente por el trabajo de seguimiento. Hay un protagonista silencioso que resulta fundamental para entender el éxito reproductor: el agua.

El año hidrológico 2025/26 ha dejado 663 litros por metro cuadrado, el cuarto registro pluviométrico más elevado de la zona en el último medio siglo.

La consecuencia se ha visto directamente en la laguna. El nivel del agua alcanzó 101 centímetros en marzo, cuando en muchos años apenas supera los 50.

Esa mayor profundidad ha permitido que las zonas de cría quedaran mejor aisladas, ofreciendo unas condiciones especialmente favorables para la reproducción.

Imagen de los flamencos en la laguna. EFE/ Gregorio Marrero

A mediados de febrero, los flamencos comenzaron a ocupar la isla de Senra, situada en el centro de la laguna, donde se produjeron las primeras puestas. En marzo, la colonia comenzó a extenderse también hacia los Canchones del Suroeste.

Por primera vez en la serie histórica del seguimiento, el censo ha alcanzado 35.177 parejas reproductoras.

El resultado final: 15.500 pollos censados y una de las mejores temporadas reproductoras de la historia de Fuente de Piedra.