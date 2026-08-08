El estudio clave del tren de la Costa del Sol se retrasa: Málaga tendrá que esperar a 2027 para conocer si el corredor es viable

Las claves

Las claves Generado con IA El estudio de viabilidad para el tren de la Costa del Sol no estará listo hasta abril de 2027 tras una prórroga de cuatro meses. El informe analizará la viabilidad técnica, económica y ambiental del corredor ferroviario entre Nerja y Algeciras, incluyendo posibles fases de ejecución. El tramo más complejo es el occidental, especialmente entre Fuengirola y Marbella, donde se requiere construir 47 kilómetros en una zona urbanizada. El Ministerio estima una demanda potencial de hasta 60 millones de viajes anuales en todo el corredor, con 46 millones entre Málaga y Estepona.

El futuro tren de la Costa del Sol sigue avanzando, pero a un ritmo más lento del esperado.

El Ministerio de Transportes ha confirmado oficialmente que el estudio de viabilidad encargado para determinar el futuro del corredor ferroviario continúa en ejecución y no estará finalizado hasta el 2 de abril de 2027, después de una prórroga de cuatro meses sobre el calendario inicial.

La respuesta oficial fue firmada el pasado 15 de junio por la Dirección General del Sector Ferroviario en respuesta a una solicitud de acceso al expediente realizada por EL ESPAÑOL de Málaga a través del Portal de Transparencia.

En la misma se constata que el documento que debe marcar la hoja de ruta de la infraestructura se encuentra todavía en fase de elaboración. "Con fecha 24 de octubre de 2025 se autorizó la primera prórroga de 4 meses de duración. La fecha prevista de finalización de dicho estudio es el 2 de abril de 2027, por lo que a fecha de esta resolución dicho estudio de viabilidad está en ejecución", dice textualmente la contestación.

La demora desplaza así varios meses la posibilidad de conocer si el proyecto puede superar los obstáculos técnicos, económicos y ambientales que han condicionado durante décadas la llegada de un tren litoral de alta capacidad a la Costa del Sol.

El contrato para la redacción del estudio fue autorizado el 30 de mayo de 2025, con un plazo inicial de ejecución de 18 meses. Conforme a este primer calendario, el trabajo debía estar sobre la mesa a finales de noviembre de 2026.

Sin embargo, el Ministerio aprobó una primera ampliación de cuatro meses, fijando como nueva fecha de finalización abril de 2027. Lo llamativo del caso es que a diferencia de otros contratos, no se incluye prórroga alguna del plazo en la Plataforma de Contratación del Estado.

Hasta entonces, el Gobierno no dispondrá del análisis definitivo que debe responder a las grandes preguntas pendientes: qué trazado es viable, cuánto costaría la infraestructura, cómo se dividiría en fases y qué demanda real de viajeros podría captar.

El documento fue adjudicado a la unión temporal formada por WSP Spain y APIA por un importe de 819.761,25 euros y con un plazo inicial de año y medio.

Entre sus trabajos figura el análisis de diferentes alternativas de explotación, incluyendo número de servicios, frecuencias, tiempos de viaje, costes operativos y rentabilidad financiera y socioeconómica.

También deberá estudiar la posibilidad de una ejecución por fases, una de las claves para una infraestructura que, en su planteamiento más ambicioso, uniría Nerja y Algeciras a través de más de 150 kilómetros de recorrido.

La demanda, una de las claves

Uno de los elementos centrales del estudio será calcular la demanda potencial.

Los primeros análisis manejados por el Ministerio apuntan a un escenario favorable, con la posibilidad de alcanzar hasta 60 millones de viajes anuales en todo el corredor entre Algeciras y Nerja y alrededor de 46 millones en el tramo Málaga-Estepona.

La parte más sensible del corredor es el tramo occidental, especialmente la conexión entre Fuengirola y Marbella, donde sería necesario construir cerca de 47 kilómetros de nueva infraestructura en un territorio densamente urbanizado.

El retraso del estudio contrasta con la situación de otros grandes proyectos ferroviarios metropolitanos impulsados en España, como la Línea Orbital Ferroviaria de Cataluña, que ya ha entrado en la agenda política e institucional mediante acuerdos entre el Estado y la Generalitat.

Ambas actuaciones responden a una misma necesidad: conectar áreas metropolitanas densamente pobladas, reducir la dependencia del vehículo privado y ofrecer alternativas de transporte colectivo de alta capacidad.

La diferencia está en el momento de desarrollo. Mientras el proyecto catalán ya cuenta con encaje político y planificación por fases, el corredor de la Costa del Sol continúa pendiente del documento que debe determinar si es viable.

El tren de la Costa del Sol acumula más de dos décadas de reivindicación. El proyecto ha pasado por diferentes etapas, desde planteamientos iniciales vinculados a la prolongación del Cercanías hasta propuestas de un nuevo corredor ferroviario capaz de vertebrar toda la franja litoral.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a cuestionar la conveniencia de una nueva línea por su coste y complejidad, aunque posteriormente defendió la necesidad de impulsar una conexión ferroviaria entre Nerja y Algeciras.