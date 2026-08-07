Renfe da por solucionada la incidencia que ha obligado a suprimir este viernes hasta nueve trenes de la C-1 y la C-2
Las afectaciones han sido especialmente severas en la conexión ferroviaria de Málaga y Fuengirola.
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Las claves
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Renfe ha dado por solucionada la incidencia que afectó a los trenes de Cercanías de Málaga este viernes.
Nueve trenes de las líneas C-1 y C-2 fueron suspendidos durante la tarde debido a problemas en la infraestructura.
La circulación se está normalizando y los horarios previstos vuelven a cumplirse, según Renfe.
Entre los trenes afectados destacan los que unían Fuengirola, Málaga Centro y Álora, con paradas suspendidas entre las 16:40 y las 19:00 horas.
Los serios problemas de funcionamiento que ha afectado durante buena parte de la tarde de este viernes a los trenes de Cercanías de Málaga parecen solucionados.
Así lo confirman desde Renfe, que desde primera hora de la tarde hasta pasadas las 19.15 horas se ha visto obligada a suspender hasta nueve trenes debido a una incidencia en la infraestructura.
"Se va normalizando la circulación a las horas previstas", precisan en la información facilitada en el canal de whatsapp a los usuarios.
Hasta que se ha solucionado la incidencia, no han prestado servicio los siguientes trenes:
- Tren con salida a las 16.40 horas desde Fuengirola con destino Málaga Centro.
- Tren con salida a las 17.10 horas desde Málaga Centro hacia Fuengirola.
- Tren con salida a las 17.00 horas desde Fuengirola hacia Málaga Centro
- Tren con salida a las 17.50 horas desde Málaga Centro hacia Fuengirola
- Tren con salida a las 18:10h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola
- Tren con salida a las 18:40h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.
- Tren con salida a las 18:50h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.
- Tren con salida a las 19:00h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.
A todos ellos hay que añadir el tren de la C-2 cuya salida estaba prevista para las 18:40 horas desde Málaga Centro en dirección a Álora.