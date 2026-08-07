Imagen de una de las estaciones del Cercanías de Málaga.

Imagen de una de las estaciones del Cercanías de Málaga. EEM

Málaga

Renfe da por solucionada la incidencia que ha obligado a suprimir este viernes hasta nueve trenes de la C-1 y la C-2

Las afectaciones han sido especialmente severas en la conexión ferroviaria de Málaga y Fuengirola.

Más información: El Gobierno enfría las soluciones para el Cercanías de Málaga: la duplicación parcial de la C‑1 no traerá más trenes

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Renfe ha dado por solucionada la incidencia que afectó a los trenes de Cercanías de Málaga este viernes.

Nueve trenes de las líneas C-1 y C-2 fueron suspendidos durante la tarde debido a problemas en la infraestructura.

La circulación se está normalizando y los horarios previstos vuelven a cumplirse, según Renfe.

Entre los trenes afectados destacan los que unían Fuengirola, Málaga Centro y Álora, con paradas suspendidas entre las 16:40 y las 19:00 horas.

Los serios problemas de funcionamiento que ha afectado durante buena parte de la tarde de este viernes a los trenes de Cercanías de Málaga parecen solucionados.

Así lo confirman desde Renfe, que desde primera hora de la tarde hasta pasadas las 19.15 horas se ha visto obligada a suspender hasta nueve trenes debido a una incidencia en la infraestructura.

"Se va normalizando la circulación a las horas previstas", precisan en la información facilitada en el canal de whatsapp a los usuarios.

Hasta que se ha solucionado la incidencia, no han prestado servicio los siguientes trenes:

  • Tren con salida a las 16.40 horas desde Fuengirola con destino Málaga Centro.
  • Tren con salida a las 17.10 horas desde Málaga Centro hacia Fuengirola.
  • Tren con salida a las 17.00 horas desde Fuengirola hacia Málaga Centro
  • Tren con salida a las 17.50 horas desde Málaga Centro hacia Fuengirola
  • Tren con salida a las 18:10h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola
  • Tren con salida a las 18:40h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.
  • Tren con salida a las 18:50h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.
  • Tren con salida a las 19:00h de la estación de Málaga Centro con destino Fuengirola.

A todos ellos hay que añadir el tren de la C-2 cuya salida estaba prevista para las 18:40 horas desde Málaga Centro en dirección a Álora.