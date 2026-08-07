Todo listo para el anillamiento de flamencos en Fuente de Piedra: 400 voluntarios 'ficharán' a 600 pollos

Imagen de archivo de flamencos, corriendo frente a un grupo en Fuente de Piedra. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Unos 400 voluntarios participarán en el anillamiento de 600 pollos de flamenco en la Laguna de Fuente de Piedra. La instalación de la infraestructura necesaria para el anillamiento ha requerido dos semanas de trabajo previo por parte de los voluntarios. El operativo incluye equipos científicos, veterinarios y personal de la Estación Biológica de Doñana, que también tomarán muestras para estudios sobre virus. Este año la colonia de flamencos es muy numerosa, tras una temporada con lluvias por encima de la media que ha favorecido la reproducción en la laguna.

Fuente de Piedra ya lo tiene todo preparado. Quedan tan solo unas horas para que arranque un año más el anillamiento de flamencos en la Laguna de este municipio, una cita que reúne a voluntarios, anilladores, veterinarios y científicos de toda Andalucía y diferentes partes de España.

En total, 400 voluntarios trabajarán durante unas horas para anillar a 600 pollos de flamencos, pero la labor de los amantes de este encuentro no se realiza solo durante las primeras horas de este sábado 8 de agosto.

A lo largo de esta última semana, un grupo de voluntarios ha estado trabajando cada mañana para instalar en la laguna toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el anillamiento.

En concreto, según explica África Lupión, directora de la reserva de la Laguna de Fuente de Piedra, a EL ESPAÑOL de Málaga, las labores se han centrado en construir y colocar los corrales y una serie de mallas que permitirán dirigir a los pollos hacia la zona de captura.

Este montaje, según detalla, “ocupa prácticamente dos semanas” de trabajo previo y posterior al anillamiento, porque estas labores de instalación se suman a la jornada de anillamiento y a varios días de desmontaje para dejar la laguna tal y como estaba en un principio.

En este sentido, Lupión hace especial hincapié en la labor de los voluntarios porque considera que es un apoyo imprescindible para preparar todo el operativo y también es “una oportunidad única para que vecinos de la comarca y de los pueblos cercanos puedan acceder a un espacio natural protegido que normalmente está cerrado”.

Desarrollo del anillamiento de flamencos

Cuando todo está instalado, llega el momento más importante de esta actividad que ocurre durante la madrugada del 8 de agosto. Los voluntarios se dividen en grupos y dirigen a los pollos hacia las instalaciones de captura.

Lupión calcula que este año, como en ediciones anteriores, se capturarán en torno a 1.000 ejemplares, de los que finalmente se anillarán 600. El resto se libera una vez concluido el proceso. "Para que todo sea lo menos impactante posible, se selecciona de esa manera", añade la experta.

Habrá seis puntos de marcaje, cada uno de los cuales se encargará de anillar 100 pollos, tomándoles todas las medidas necesarias antes de liberarlos.

Así, del operativo que reúne unos 400 participantes, un centenar son vecinos del municipio a los que se suman en torno a 150 personas de colectivos especializados en anillamiento, procedentes no sólo de Málaga sino también de Cádiz, Huelva y Almería.

A este equipo se añade el personal de la Estación Biológica de Doñana, que aprovecha la manipulación de los ejemplares silvestres para tomar muestras de sangre e hisopo destinadas a proyectos de seguimiento de virus, entre ellos el del Nilo Occidental y el de la gripe aviar.

Completa el dispositivo un nutrido grupo de veterinarios procedentes de distintas entidades zoológicas de España, entre ellas el Oceanográfico de Valencia, el Zoológico de Jerez, el Bioparc de Fuengirola y el Zoológico de Córdoba, que además se ofrecen a hacerse cargo de aquellos ejemplares que no puedan ser liberados esa misma mañana.

Situación hídrica de la Laguna

La cita de este año llega marcada por el contraste con las dos últimas temporadas. En 2023, uno de los años más secos, los flamencos ni siquiera intentaron criar en la laguna. En 2024, con algo más de lluvia, sí lo hicieron, pero no llegaron a sacar pollos adelante.

Todo cambió en 2025, tras un año de lluvias por encima de la media, permitió una colonia "muy numerosa", tanto en parejas reproductoras como en pollos nacidos. Este año, según Lupión, la colonia vuelve a ser muy numerosa, con miles de flamencos llegados a la laguna para reproducirse.