La Guardia Civil detiene en Málaga a un motorista que atropelló a un agente al darse a la fuga en un control de tráfico

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Trafico. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un motorista acusado de atropellar a un agente durante un control de tráfico. El conductor ignoró las señales de alto y huyó, cometiendo varias infracciones graves y provocando lesiones a un guardia civil. El detenido está acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de conducción temeraria. Las penas previstas por estos delitos incluyen hasta cuatro años de prisión y la retirada del carné de conducir hasta seis años.

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con resultado de lesiones, y de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

La detención se produce después de que agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, localizaran el pasado 29 de julio a un motorista que circulaba cometiendo varias infracciones graves de seguridad vial por la carretera A-7053, entre Alhaurín el Grande y Fuengirola.

Según ha explicado el instituto armado en un comunicado, los agentes ordenaron al conductor que se detuviera, pero este hizo caso omiso a las señales y continuó su marcha, llegando a atropellar a uno de los guardias civiles que intentaba frenar el vehículo y causándole lesiones.

Tras los hechos, los investigadores del GIAT lograron identificar y localizar al motorista, procediendo a su arresto y posterior puesta a disposición judicial.

El detenido se enfrenta a dos causas penales. Por el delito de atentado contra agente de la autoridad, la legislación prevé penas de entre uno y cuatro años de prisión, además de una multa de tres a seis meses.

A esto se suma el delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y seis años.