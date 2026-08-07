El calor golpea con dureza a Andalucía: concentra nueve de las diez máximas de España

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía registra nueve de las diez temperaturas máximas de España, superando los 41 grados en varias localidades. Cortes de la Frontera (Málaga) alcanza el valor más alto del país con 43,6 grados. Cinco zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados y otras doce bajo aviso amarillo por valores entre 37 y 38 grados. Los avisos por calor afectarán principalmente a Córdoba, Jaén, Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada y Málaga entre las 13:00 y las 21:00 horas del sábado.

La jornada de calor extremo que está afectando a buena parte de España se ha sentido de manera especialmente acentuada en Andalucía.

Muestra de ello es que nueve de las diez máximas recogidas en el listado facilitado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han registrado en localidades de la comunidad autónoma, con cuatro provincias —Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén— entre los puntos más castigados por el calor y todos ellos por encima de los 41 grados.

El valor más alto corresponde a Cortes de la Frontera, en Málaga, donde el termómetro ha alcanzado los 43,6 grados. La temperatura se ha registrado a las 10.10 horas y sitúa al municipio malagueño en la primera posición de la relación.

Por detrás aparece Montoro (Córdoba), con 42,6 grados, alcanzados a las 17.10 horas. El municipio cordobés encabeza un amplio grupo de localidades de la provincia que han soportado temperaturas extremas durante la jornada.

Así, La Rambla y Córdoba Aeropuerto han llegado a los 42 grados, la misma temperatura registrada en Écija (Sevilla) y Fuente Palmera (Córdoba).

El listado continúa con temperaturas igualmente extremas. Carrión de los Céspedes, en Sevilla, se ha quedado en 41,4 grados, mientras que Andújar y Cazorla, en la provincia de Jaén, han alcanzado los 41,2 grados.

El otro registro de la relación corresponde a Badajoz, con 41,2 grados, el único punto situado fuera de Andalucía dentro de este tramo de temperaturas más elevadas.

El calor sigue

Lejos de preverse una bajada de las temperaturas, Andalucía vuelve a quedar afectada este sábado por avisos por calor.

Cinco zonas de la comunidad estarán en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados, mientras que otras doce permanecerán bajo aviso amarillo por valores que oscilarán entre los 37 y los 38 grados.

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas del sábado y afectarán principalmente a las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva, aunque el episodio también alcanzará a Cádiz, Granada y Málaga.

Las temperaturas más elevadas, de hasta 40 grados, se esperan en la Campiña cordobesa-Córdoba, Andévalo y Condado en Huelva, Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, y la Campiña sevillana.

En la provincia de Málaga, el aviso será de nivel amarillo y afectará a la comarca de Antequera, donde se prevé una temperatura máxima de 38 grados.

El aviso permanecerá activo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, en una jornada en la que el interior de la provincia volverá a registrar temperaturas notablemente elevadas.

No será la única zona de Andalucía con máximas de 38 grados. También estarán bajo aviso amarillo la Campiña gaditana, Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, Cuenca del Genil en Granada, Aracena en Huelva, Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, además de Sierra norte y Sierra sur de Sevilla.

El litoral de Huelva tendrá un aviso amarillo por 37 grados, aunque Aemet advierte de que en el interior de la comarca pueden alcanzarse puntualmente los 39 grados.