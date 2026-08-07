Cae en Málaga un fugitivo buscado por Colombia por matar a tiros a un hombre

Vídeo de la detención de un fugitivo colombiano en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo colombiano de 32 años buscado por homicidio doloso cometido en Cali en 2018. El arresto se realizó en el distrito de Carretera de Cádiz tras una investigación en colaboración con la Oficina Nacional de Interpol en España. El detenido está acusado de matar a tiros a un hombre en Cali y de delitos relacionados con la fabricación, porte y tenencia de armas. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que tramita el procedimiento de extradición.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo colombiano de 32 años reclamado por las autoridades de su país por un presunto delito de homicidio doloso cometido con arma de fuego en Cali en 2018, además de otro delito relacionado con el transporte, fabricación, porte y tenencia de armas.

El arresto se produjo este jueves, 6 de agosto, en la capital malagueña, concretamente en el distrito de Carretera de Cádiz, después de una investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Oficina Nacional de Interpol en España para localizar al reclamado.

Sobre el detenido pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades colombianas por unos hechos ocurridos en 2018 en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

La investigación comenzó después de que, en el marco de la cooperación policial y judicial internacional, se recibiera una comunicación que alertaba de la posible presencia del fugitivo en la provincia de Málaga.

A partir de esa información, los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones y pesquisas para determinar su paradero y comprobar los posibles domicilios en los que podría encontrarse. Las investigaciones permitieron finalmente confirmar su localización y establecer el punto en el que se encontraba en la capital.

Según la Orden Internacional de Detención, el hombre está reclamado por su presunta participación en un homicidio doloso cometido con arma de fuego en Cali en 2018.

La requisitoria de las autoridades colombianas sostiene que el ahora detenido habría abatido a tiros a un hombre en la ciudad colombiana. Además del homicidio, se le atribuye un delito de fabricación, porte y tenencia de armas, en concurso con el delito de homicidio.

La reclamación internacional contempla, por tanto, tanto el delito contra la vida como los relacionados con la utilización y posesión de armas.

A disposición de la Audiencia Nacional

Tras su detención, el fugitivo fue puesto a disposición judicial para iniciar el procedimiento correspondiente a su reclamación internacional.

La causa está siendo tramitada por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza 4 de la Audiencia Nacional, órgano competente para intervenir en el procedimiento de extradición.

La actuación policial se ha desarrollado en colaboración con la Oficina Nacional de Interpol en España, dentro de los mecanismos de cooperación policial internacional destinados a localizar en España a personas reclamadas judicialmente por otros países.