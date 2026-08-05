Los jabalíes urbanos de Málaga esconden un riesgo para la salud: más del 90% porta patógenos infecciosos

Imagen de archivo de un grupo de jabalíes y sus crías. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 90% de los jabalíes y cerdos asilvestrados urbanos de Málaga portan patógenos infecciosos, según un informe de la Universidad de Málaga y Córdoba. La investigación analizó 80 ejemplares de Marbella, Málaga capital, Fuengirola y Benahavís, detectando agentes como Hepatitis E, Blastocystis spp. y Salmonella. El 86,3% resultó positivo a uno o más agentes zoonósicos, y casi el 80% estaba infectado por dos o más patógenos al mismo tiempo. Los expertos recomiendan reforzar la bioseguridad urbana y lanzar campañas informativas para reducir el riesgo de transmisión a personas, mascotas y ganado.

La mayoría de los jabalíes y cerdos asilvestrados que habitan en zonas urbanas de la provincia de Málaga son portadores de patógenos infecciosos. Así lo ha confirmado un informe técnico realizado por la Cátedra One Health-Colegio de Veterinarios de Málaga de la Universidad de Málaga, así como por la Universidad de Córdoba.

La investigación evaluó a 80 ejemplares procedentes de municipios malagueños como Marbella, Málaga capital, Fuengirola y Benahavís, detectando una elevada presencia de agentes zoonósicos como Blastocystis spp. y el virus de la Hepatitis E.

El 40% de los ejemplares analizados eran de Marbella, el 30% de Málaga capital, el 22,5% de Fuengirola y el 7,5% de Benahavís.

Así, los expertos, tras realizar más de 2.400 analíticas, determinaron que el 92,5% de los animales presentó infección o anticuerpos frente a al menos un agente patógeno.

El 86,3% de los ejemplares resultó positivo a uno o más agentes zoonósicos, lo que supone una amenaza para la salud pública, y casi ocho de cada diez (78,8%) estaban infectados por dos o más patógenos simultáneamente.

En municipios como Benahavís y Fuengirola, esta exposición múltiple afectó al 100% de los individuos positivos.

Entre la diversidad de microorganismos identificados destacan por su frecuencia la Hepatitis E (57,1%); parásitos zoonósicos como Blastocystis spp. (63,1%) y Ascaris suum (54,9%); o bacterias peligrosas como Brucella spp. (32,9%), Salmonella enterica (30%) y Escherichia coli O157 (18,5%), esta última vinculada a procesos graves de colitis hemorrágica.

Recomendaciones

Los investigadores sostienen que la progresiva adaptación de estos animales a los ecosistemas humanos, un proceso conocido como sinantropía, incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades a personas, mascotas y ganado.

También piden reforzar la bioseguridad urbana mediante la reducción del acceso de los jabalíes a residuos alimenticios de las ciudades; y a lanzar campañas para informar sobre los riesgos de contacto directo o indirecto con estos animales.

Por último, han señalado que el estudio constituye "una evidencia científica rigurosa para fundamentar la toma de decisiones por parte de las administraciones ante el desafío epidemiológico que representan los suidos urbanos en la Costa del Sol".

Colaboradores del estudio

En el estudio, según han indicado desde el Colegio de Veterinarios en un comunicado, colaboran también la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Enzoem) de la UCO, el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes) y la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.