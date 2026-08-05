La Guardia Civil da con la pareja del vídeo sexual en un coche en Marbella que se hizo viral en redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha identificado y sancionado a la pareja que fue grabada manteniendo relaciones sexuales en un coche mientras circulaba por la A-7 en Marbella. Los implicados, turistas extranjeros, fueron denunciados por conducción negligente y por no usar el cinturón de seguridad, pagando la multa en el acto. La investigación comenzó tras la difusión masiva del vídeo en redes sociales, gracias a la colaboración ciudadana. La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden informar sobre conductas peligrosas a través del teléfono 062 o la app AlertCops.

La Guardia Civil ha puesto fin a la investigación del vídeo que el pasado mes de junio se hizo viral en redes sociales al mostrar a una pareja manteniendo relaciones sexuales mientras circulaba por la autovía A-7, a la altura de Marbella.

Los agentes han logrado localizar el vehículo, identificar al conductor y a su acompañante y denunciar a ambos por varias infracciones de tráfico.

Los dos, turistas extranjeros que habían alquilado el coche durante su estancia en la provincia de Málaga, han sido sancionados por conducción negligente y por no hacer uso del cinturón de seguridad, dos infracciones previstas en el Reglamento General de Circulación.

Al tratarse de visitantes extranjeros, abonaron el importe de la multa en el mismo momento de la denuncia.

La investigación se inició después de que las imágenes se difundieran masivamente en redes sociales, donde el vídeo generó una gran repercusión por la conducta de los ocupantes del vehículo mientras este permanecía en marcha.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, que considera "cada vez más habitual", al entender que refleja el creciente rechazo social hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial.

Asimismo, ha recordado que los ciudadanos pueden comunicar cualquier información a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops, que permite contactar de forma rápida y gratuita con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.