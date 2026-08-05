Fundación Unicaja se alía con FYCMA y el Polo Digital para impulsar los grandes sectores estratégicos de Málaga

Espacio de la Fundación Unicaja en el Palacio de Ferias. Palacio de Ferias de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja, FYCMA y el Polo Digital firman un acuerdo para impulsar sectores estratégicos en Málaga. La colaboración permitirá a Fundación Unicaja participar en foros e iniciativas clave sobre innovación, tecnología y cultura. El acuerdo busca fortalecer proyectos de innovación, emprendimiento, talento joven y desarrollo sostenible en la ciudad. La alianza pone el foco en sectores como videojuegos, contenidos digitales, innovación urbana y vocaciones STEAM entre los jóvenes.

La estrategia de Málaga para consolidarse como uno de los principales polos de innovación y conocimiento del sur de Europa suma un nuevo aliado.

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), el Polo Nacional de Contenidos Digitales y Fundación Unicaja han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar algunos de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y social de la ciudad.

La alianza permitirá a Fundación Unicaja participar en los principales foros profesionales, iniciativas y certámenes organizados por FYCMA y el Polo Digital, reforzando el alcance de encuentros ya consolidados como Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación; Greencities; Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo; CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum; Leadingirls o los Premios Iris Games.

El objetivo del acuerdo es fortalecer proyectos relacionados con la innovación, el emprendimiento, el talento joven, la cultura, la educación y el desarrollo territorial sostenible, convirtiendo estos eventos en espacios para generar oportunidades económicas, atraer conocimiento y favorecer la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales.

La colaboración también pondrá el foco en ámbitos con un peso creciente en la economía malagueña, como la industria del videojuego, los contenidos digitales, la innovación urbana, la vivienda, la aplicación de tecnologías avanzadas al sector cultural y museístico o el impulso de las vocaciones STEAM entre los jóvenes.

Las tres entidades destacan que este marco de trabajo permitirá ampliar la proyección de iniciativas que contribuyen al desarrollo socioeconómico de Málaga, favoreciendo la creación de redes profesionales y consolidando el posicionamiento de la ciudad como referente nacional e internacional en innovación, transferencia de conocimiento y economía digital.

FYCMA se ha consolidado en los últimos años como uno de los organizadores feriales más activos del sur de Europa, especializado en eventos vinculados a la tecnología, la transformación digital y la innovación empresarial.

Por su parte, el Polo Nacional de Contenidos Digitales se ha convertido en uno de los principales centros de referencia para el desarrollo de videojuegos, producción audiovisual, tecnologías inmersivas y proyectos Deep Tech. Con la incorporación de Fundación Unicaja a esta estrategia, Málaga refuerza la colaboración público-privada para seguir impulsando sectores clave para su crecimiento.