Cuenta atrás para el primer eclipse de Sol en más de un siglo en España del próximo 12 de agosto: así se verá desde Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto se producirá el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, aunque en Málaga solo será parcial. En Málaga, el eclipse parcial comenzará a las 19:43 y finalizará a las 21:30 horas, alcanzando su máximo a las 20:38, coincidiendo con el atardecer. El 2 de agosto de 2027, Málaga podrá presenciar un eclipse total de Sol visible en numerosos municipios de la provincia. El 26 de enero de 2028 está previsto un eclipse anular de Sol, que podrá observarse en gran parte de Andalucía y otras regiones del sur y este de España.

El atardecer del próximo miércoles 12 de agosto va a ser especial porque va a tener lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Además, será el primero de un trío de eclipses que se podrán ver desde España entre 2026 y 2028.

En el caso de Málaga, este primer eclipse total se podrá ver de manera parcial, ya que cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

De esta manera, según explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse, que se verá de forma parcial, arrancará a las 19.43 horas y terminará a las 21.30 horas, por lo que habrá luz mientras se desarrolle este fenómeno.

Los expertos estiman el final del eclipse a esa hora porque la puesta de sol será a las 21.12 horas y llegará a su punto más alto, es decir, el punto en el que el sol estará más tapado, a las 20.38 horas.

Próximos eclipses

El no poder ver este eclipse de manera completa desde Málaga no significa que los malagueños se queden sin la oportunidad de presenciar uno. El 2 de agosto de 2027 tendrán la oportunidad de ser testigos de uno.

En este caso, el nuevo eclipse cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería.

En concreto, en Málaga podrá verse en su totalidad desde los municipios de Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Almáchar, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cártama, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Málaga, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y Yunquera.

Desarrollo del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en Málaga. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

El eclipse tendrá lugar por la mañana, en Málaga arrancará a las 09.42 horas y terminará a las 12.02 horas, llegando a su punto más alto a las 10.48 horas.

Tras los dos eclipses totales de Sol de los años anteriores (2026 y 2027), el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un nuevo eclipse de Sol, esta vez anular, que será también visible desde la península ibérica.

En este caso la franja de anularidad cruzará la península desde el suroeste al noreste, cubriendo gran parte del territorio nacional.

Por tanto, podrá observarse en casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares.

El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde, poco antes del anochecer, por lo que la elevación del Sol será baja y dificultará su observación.