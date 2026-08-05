La Costa del Sol busca blindar su suministro de agua: una avería podría comprometer a hasta 900.000 personas

Las claves

Las claves Generado con IA La Costa del Sol ha licitado por 1,84 millones de euros la redacción y dirección de obras para renovar el Ramal Este, infraestructura clave para el suministro de agua. Una avería en la actual tubería principal podría afectar a hasta 900.000 personas en municipios como Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos. La renovación incluye la sustitución de 11,8 kilómetros de conducción principal entre Albarizas y Artola, así como la modernización de sistemas de control y telemando. El objetivo es recuperar la doble conducción, aumentar la capacidad de transporte y reducir la dependencia de acuíferos, reforzando la seguridad del suministro en la Costa del Sol Occidental.

La Costa del Sol ha activado la renovación de una de las infraestructuras más críticas de su sistema de abastecimiento de agua.

La empresa pública Acosol ha sacado a licitación, por 1,84 millones de euros, la redacción del proyecto constructivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la primera fase de la mejora del denominado Ramal Este, una actuación con la que pretende eliminar uno de los principales cuellos de botella de la red y reforzar la garantía de suministro para los municipios del litoral occidental.

El Ramal Este constituye la principal infraestructura de transporte de agua en alta del sector oriental de la Costa del Sol Occidental. Desde Marbella abastece a los municipios de Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos, desempeñando un papel estratégico dentro del sistema gestionado por Acosol.

Aunque el contrato ahora licitado corresponde únicamente a la redacción del proyecto y a la futura dirección de las obras, el propio pliego deja patente la trascendencia de la actuación. Acosol reconoce que esta infraestructura presenta "limitaciones relevantes de garantía, seguridad y flexibilidad de explotación" debido al envejecimiento de una de sus conducciones principales y a la pérdida de funcionalidad de la denominada Tubería Primera.

La urgencia de la intervención queda reflejada en el propio documento técnico. Según advierte, el deterioro de esta conducción ha obligado a concentrar buena parte del transporte de agua sobre una única tubería principal, reduciendo el margen de maniobra ante averías o trabajos de mantenimiento y dificultando la respuesta durante los periodos de máxima demanda, especialmente en verano.

Un cuello de botella

El pliego es especialmente explícito sobre las consecuencias de esta situación. Advierte de que una avería importante en la conducción actualmente operativa durante la temporada estival podría provocar una interrupción o una reducción severa del suministro en buena parte de la Costa del Sol occidental.

En ese escenario, la afectación potencial alcanzaría a unas 900.000 personas, sumando la población residente y la estacional de municipios como Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos.

El origen del problema se encuentra en la denominada Tubería Primera, la conducción más antigua del sistema, construida mayoritariamente a comienzos de la década de 1970.

Según el inventario incorporado al pliego, esta infraestructura cuenta con casi 48 kilómetros de longitud y concentra la totalidad de los tramos ejecutados con tubería tipo Rocla —más de 16 kilómetros—, además de varios kilómetros de fibrocemento.

El deterioro de estos materiales ha obligado a dejar fuera de servicio parte de la conducción, reduciendo de forma significativa la capacidad y la redundancia del sistema.

Esta pérdida de funcionalidad ha convertido el Ramal Este en uno de los principales cuellos de botella del abastecimiento en alta de la Costa del Sol Occidental, obligando incluso a recurrir con mayor frecuencia a recursos subterráneos para garantizar el suministro durante los picos de consumo.

Primera fase entre Albarizas y Artola

La licitación corresponde a la primera fase de la actuación, que abarca el tramo comprendido entre la derivación de Albarizas y la de Artola, íntegramente en el término municipal de Marbella.

En total, se actuará sobre 11,8 kilómetros, divididos en tres lotes independientes. La intervención permitirá sustituir la conducción principal, renovar parte de la red secundaria, modernizar las derivaciones e incorporar nuevos sistemas de instrumentación, telemando y control para mejorar la explotación de la red.

El contrato incluye tanto la redacción de los proyectos constructivos como la posterior dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud durante su ejecución. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de septiembre.

Acosol enmarca esta actuación dentro de la planificación hidráulica de la Costa del Sol Occidental. El proyecto forma parte del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2022-2027 y está integrado asimismo en el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

El objetivo final es recuperar la doble conducción funcional del Ramal Este, aumentar la capacidad de transporte de agua, reducir la vulnerabilidad del sistema ante incidencias y disminuir la dependencia de los acuíferos como recurso ordinario de abastecimiento.