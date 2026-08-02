Sergio Cerdán, del restaurante ‘La Tómbola’ se convierte en el mejor espetero de la Costa del Sol 2026

Ganadores del XII Concurso de Espetos de la Costa del Sol. Círculo de Empresarios de la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA Sergio Cerdán Cervantes, de La Tómbola (Torremolinos), ha ganado el XII Concurso de Espetos de la Costa del Sol 2026. El jurado valoró la cocción, el punto de sal, la presentación y la habilidad en el manejo de las brasas para elegir al mejor espetero. El evento reunió a los mejores profesionales del sector y contó con una multitudinaria degustación popular y música en directo. El concurso refuerza el papel de la gastronomía local como símbolo de identidad y atractivo turístico de la Costa del Sol.

El humo, la caña de cañaveral y la sal de la costa malagueña fueron los protagonistas del XII edición del Concurso de Espetos de la Costa del Sol.

El certamen reunió a los mejores profesionales del sector para rendir homenaje a uno de los símbolos gastronómicos más identitarios de la provincia de Málaga, según ha explicado el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol en un comunicado.

Tras la deliberación del jurado que evaluó aspectos como la cocción, el punto de sal, la presentación y la habilidad en el manejo de las brasas, el palmarés de esta duodécima edición quedó configurado de la siguiente manera:

Primer premio: Sergio Cerdán Cervantes , de La Tómbola / Grupo Bar América (Torremolinos).

, de La Tómbola / Grupo Bar América (Torremolinos). Segundo premio: Miguel Ángel de los Ríos, de Chiringuito Marina Playa (Rincón de la Victoria).

de Chiringuito Marina Playa (Rincón de la Victoria). Tercer premio: Miguel León Navarrete, de Chiringuito La Mar Bonita (Torremolinos).

Fue entregado por el presidente del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, Adolfo Trigueros, junto a la primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos, Marta Huete, Ramón Montes de Los Mellizos y Mario Natoli Bueno de cervezas San Miguel.

En este punto, remarcan que el ganador del primer premio, Sergio Cerdán Cervantes, se alzó con el máximo galardón gracias a un dominio impecable del fuego y una técnica magistral que encarna la esencia pura del espeto tradicional malagueño.

Un icono gastronómico en auge

El Concurso de Espetos de la Costa del Sol celebra la maestría de sus espeteros y refuerza el posicionamiento de la gastronomía autóctona como pilar clave del turismo en la Costa del Sol.

La edición de este año ha destacado por el extraordinario nivel técnico de todos los participantes y la alta afluencia de público, reafirmando que el arte del espeto es cultura, identidad y excelencia.

Asimismo, durante la jornada se celebró una esperada espetada popular a precios populares, permitiendo a todos los vecinos y visitantes degustar este plato emblemático.

Tras la competición y la degustación, los cientos de asistentes disfrutaron de la música en directo amenizada por DJ Toulalan, que puso el broche de oro festivo al evento.

Desde la organización se ha querido felicitar tanto a los tres premiados como a la totalidad de los chiringuitos y espeteros participantes por poner en valor, año tras año, una de las tradiciones culinarias más queridas de Málaga.

Cabe señalar que el XII concurso de Espetos de la Costa del Sol ha sido organizado por el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Torremolinos.