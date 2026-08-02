Aparatoso accidente en Pizarra (Málaga): un menor y cinco adultos resultan heridos en una colisión frontal en la A-357

Sanitarios trasladando al menor de 8 años al Materno Infantil. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA Un menor de 8 años y cinco adultos resultaron heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en Pizarra, Málaga. El accidente ocurrió en la autovía A-357, kilómetro 44, y los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18:47 horas. Bomberos, Guardia Civil y Policía Local participaron en el rescate de los seis ocupantes, que quedaron atrapados en los vehículos. El menor fue trasladado en helicóptero al hospital Materno Infantil, mientras que los adultos fueron llevados a los hospitales Clínico y Regional.

Un menor de 8 años y cinco adultos resultaron heridos a última hora de este pasado sábado en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el municipio malagueño de Pizarra, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

A las 18.47 horas, la sala recibió varios avisos en los que diferentes conductores que circulaban por la autovía A-357 alertaban de una colisión frontal en el kilómetro 44 en la que podría haber varios heridos.

Al lugar acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para liberar a los seis ocupantes de los coches siniestrados atrapados, junto con Guardia Civil y Policía Local.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud desplazaron a un menor de 8 años en helicóptero al hospital Materno Infantil y a cinco adultos más entre los centros Clínico (hombres de 42 y 52 años) y Regional (hombre de 21 y dos mujeres).