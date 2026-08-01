Fin de semana de alertas por altas temperaturas y terral en Málaga: estas son las zonas que estarán a 40 grados

Mapa de avisos de la Aemet de este sábado en Málaga. Aemet

Las claves

Las claves Generado con IA La cuarta ola de calor activa avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en varias zonas de Málaga. Ronda estará en aviso amarillo con máximas de 39 grados, mientras que Antequera llegará a los 40 grados bajo alerta naranja. El domingo, las alertas se amplían a la Costa del Sol, Málaga capital, Axarquía y Valle del Guadalhorce, con máximas de hasta 38 grados y terral. En la Axarquía, las temperaturas no superarán los 36 grados durante la jornada.

La cuarta ola de calor está llegando a su fin y en Málaga lo va a hacer activando avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en diferentes zonas de la provincia. Además, las máximas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rondan los 40 grados.

Para la jornada de hoy, las alertas se activaron en Ronda y Antequera a las 13.00 horas y se prolongarán hasta las 21.00 horas.

En la primera zona el aviso es amarillo con una temperatura máxima de 39 grados.

En el caso de Antequera, los expertos prevén que llegarán a los 40 grados y la alerta es naranja.

Para el domingo, las temperaturas subirán en la costa y como resultado los avisos se extenderán por toda la Costa del Sol Occidental, la capital, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce.

Los avisos estarán activos de 13.00 a 21.00 horas y serán amarillos en ambas zonas.

En la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital, la Aemet estima que habrá terral, las máximas rondarán los 38 grados y en el interior se podrían llegar a alcanzar los 40 grados.

En cuanto a la Axarquía, los termómetros, según los expertos, no marcarán más de 36 grados durante esta jornada.