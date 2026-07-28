Una nueva ola de calor disparará las temperaturas en Málaga desde el miércoles: se prevén hasta 41 grados

Las claves

Las claves Generado con IA Una nueva ola de calor llegará a Málaga desde el miércoles, con temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados en el interior. La Aemet ha activado un aviso especial por calor desde el miércoles hasta el domingo 2 de agosto en la provincia. Las máximas serán especialmente elevadas en municipios como Pizarra, Coín, Álora, Antequera y Ronda, mientras que en la costa serán hasta 8 grados más bajas. En Málaga capital y localidades costeras como Marbella y Estepona, las temperaturas máximas se situarán entre 30 y 33 grados.

La pequeña tregua que ha bajado levemente las temperaturas en Málaga termina esta semana. Una nueva ola de calor va a volver a subir las temperaturas en la provincia a partir del próximo miércoles 29 de julio.

Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha activado un aviso especial por esta ola de calor desde este miércoles hasta el domingo 2 de agosto. Esta ya será la cuarta ola de calor que azota a la provincia en lo que llevamos de verano.

De momento, los expertos no tienen previsto avisos por altas temperaturas para la provincia de Málaga en los próximos días, pero los termómetros subirán entre 4 y 7 grados a partir del próximo miércoles en diferentes puntos del interior, pudiendo llegar a los 41 grados el fin de semana.

Cabe señalar que las temperaturas más altas se registrarán en municipios del interior de la provincia. En concreto, en Pizarra este miércoles las máximas pasarán de los 36 a los 38 grados, ya el sábado subirán a 38 y el domingo se esperan 41 grados.

Así, en municipios como Coín, Álora, Antequera y Ronda, sus máximas subirán a los 36 grados el miércoles y de cara al fin de semana ya ascenderán hasta los 38 y 39 grados, dependiendo de la zona.

En contraposición, las máximas en la costa serán de unos 8 grados menos. Por ejemplo, en la capital desde el miércoles las temperaturas más altas que se registrarán rondarán los 31 y 32 grados.

En Marbella, las máximas oscilarán entre los 31 y 30 grados y en Estepona desde el miércoles los termómetros no marcarán más de 33 grados.

En Rincón de la Victoria, las temperaturas bajarán aún más con máximas de entre 29 y 30 grados, al igual que en Nerja. En el caso de Vélez-Málaga, son 32 grados las máximas previstas.

Aviso especial por calor de la Aemet

La Aemet activará este miércoles un aviso especial por calor porque "en los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, escenario donde predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad, y los cielos despejados".

Además, advierte que "en combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de mitad de la semana".