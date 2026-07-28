La nueva ola de calor activa avisos amarillos en la provincia de Málaga: hasta 38 grados en Antequera y Ronda

Mapa de avisos por calor de la Aemet de este jueves. Aemet

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activa avisos amarillos por ola de calor en Antequera y Ronda este jueves, con máximas de hasta 38 grados. Las temperaturas más elevadas se registrarán en el interior de Málaga, donde en municipios como Pizarra se prevén hasta 41 grados el domingo. En la costa, las máximas serán entre 8 y 10 grados más bajas, rondando los 31 a 33 grados en ciudades como Málaga capital, Marbella y Estepona. La subida de temperaturas se debe a una secuencia de dorsales y altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, según la Aemet.

La ola de calor comienza este miércoles 29 de julio y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiene previsto activar avisos por calor los próximos días en la provincia.

Los avisos se activarán el próximo jueves 30 de julio y las zonas que estarán en alerta amarilla por altas temperaturas serán las comarcas de Antequera y Ronda.

En ambos casos, los avisos se extenderán desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas porque la Aemet prevé que se puedan alcanzar máximas de hasta 38 grados.

Cabe señalar que las temperaturas más altas se registrarán en municipios del interior de la provincia. En concreto, en Pizarra este miércoles las máximas pasarán de los 36 a los 38 grados, ya el sábado subirán a 38 y el domingo se esperan 41 grados.

Así, en municipios como Coín, Álora, Antequera y Ronda, sus máximas subirán a los 36 grados el miércoles y de cara al fin de semana ya ascenderán hasta los 38 y 39 grados, dependiendo de la zona.

En contraposición, las máximas en la costa serán de unos 8 grados menos. Por ejemplo, en la capital desde el miércoles las temperaturas más altas que se registrarán rondarán los 31 y 32 grados.

En Marbella, las máximas oscilarán entre los 31 y 30 grados y en Estepona desde el miércoles los termómetros no marcarán más de 33 grados.

En Rincón de la Victoria, las temperaturas bajarán aún más con máximas de entre 29 y 30 grados, al igual que en Nerja. En el caso de Vélez-Málaga, son 32 grados las máximas previstas.

Aviso especial por calor de la Aemet

La Aemet activará este miércoles un aviso especial por calor porque "en los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, escenario donde predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad, y los cielos despejados".

Además, advierte que "en combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de mitad de la semana".