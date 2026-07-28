La Junta de Andalucía aprieta las tuercas a Óscar Puente y le exige soluciones para el tren litoral y los atascos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía exige al Ministerio de Transportes soluciones para el tren litoral de la Costa del Sol y los atascos en Málaga. El consejero Mario Muñoz-Atanet reclama mayor inversión en infraestructuras ferroviarias y agilidad en los proyectos pendientes en Andalucía. Se propone la bonificación temporal del peaje de la AP-46 durante las obras de mejora en la A-45 para aliviar la congestión. La Junta critica la composición del futuro Foro Territorial de Movilidad Sostenible y pide más representación para las comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía ha aprovechado la primera Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en cuatro años para elevar la presión sobre el Ministerio de Transportes y situar sobre la mesa algunas de las principales demandas en materia de infraestructuras de Málaga.

Entre ellas, la aceleración del tren litoral de la Costa del Sol, la conexión ferroviaria Santa Justa-San Pablo, la mejora de la red estatal de carreteras y una medida concreta para aliviar los problemas de movilidad durante las obras en Las Pedrizas: la bonificación temporal del peaje de la AP-46.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha reclamado un incremento "real" de la inversión en infraestructuras ferroviarias y una mayor agilidad en la ejecución de los proyectos estratégicos pendientes en Andalucía.

Durante su intervención, ha lamentado la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en una reunión que, según ha recordado, no se convocaba desde hacía cuatro años.

Sin avances

Uno de los asuntos sobre los que más ha insistido el responsable autonómico ha sido la situación de la red ferroviaria andaluza y, en particular, la evolución del tren litoral de la Costa del Sol, una infraestructura considerada estratégica para la provincia de Málaga.

Muñoz-Atanet ha mostrado su preocupación por el deterioro de los servicios de Cercanías y por la lentitud con la que avanzan proyectos como la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, o el propio tren litoral.

"Los proyectos avanzan muy tímidamente. Hay muchos estudios de viabilidad, pero pocos avances tangibles", ha afirmado el consejero, quien también ha cuestionado el nivel de inversión destinado por el Estado a la conservación de la red ferroviaria y de la alta velocidad.

En este sentido, la Junta ha resumido sus reivindicaciones en tres grandes líneas: aumentar la inversión en conservación ferroviaria, reforzar la participación de las comunidades autónomas en la planificación de las infraestructuras y acelerar la ejecución de los proyectos pendientes.

La A-7 y la A-45, bajo la lupa

La Junta también ha puesto el foco en la situación de la red estatal de carreteras, denunciando el deterioro de algunos de los principales corredores y las retenciones recurrentes que soportan miles de conductores.

Entre los ejemplos citados por el consejero figura la A-7 a su paso por Málaga, uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico del país, además de otros ejes como la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la A-49 hacia Huelva o la A-44 entre Granada y Motril.

Según ha defendido, mientras se planifican grandes actuaciones es necesario impulsar soluciones provisionales que permitan aliviar la congestión.

Como ejemplo de este tipo de medidas ha recordado la actuación desarrollada por la Junta en los accesos al Parque Tecnológico de Málaga, donde una intervención temporal permitió reducir unas retenciones que se prolongaban desde hacía años.

Entre las propuestas concretas planteadas al Ministerio destaca la solicitud para que se bonifique temporalmente el peaje de la AP-46 mientras se desarrollan las obras de mejora de la A-45 en el entorno de Las Pedrizas.

La Junta considera que esta medida permitiría desviar parte del tráfico hacia la autopista de peaje y reducir las afecciones derivadas de unos trabajos que previsiblemente condicionarán la movilidad en uno de los principales accesos por carretera a la capital malagueña.

Durante la Conferencia Sectorial, la Junta también ha expresado su rechazo a la composición prevista para el futuro Foro Territorial de Movilidad Sostenible, al considerar que no garantiza una representación equilibrada de las comunidades autónomas frente al peso que tendrá el Ministerio.

Del mismo modo, ha solicitado que el nuevo mapa concesional del transporte por carretera sea objeto de una nueva reunión específica de la Conferencia Sectorial y que el Ministerio facilite toda la información necesaria para que las comunidades puedan evaluar el alcance de la reforma y formular sus propuestas.