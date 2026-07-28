Helicópteros, aviones y 40 bomberos del Infoca para frenar un incendio forestal declarado en Casabermeja

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado en el municipio malagueño de Casabermeja, en el paraje Los Portales. El Plan Infoca ha desplegado un dispositivo con un helicóptero pesado, un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra y 40 bomberos apoyados por una autobomba. El operativo trabaja en labores de control y extinción del incendio, cuya evolución depende del viento, la temperatura y la humedad del terreno.

Un nuevo incendio forestal declarado en el municipio malagueño de Casabermeja ha obligado al Plan Infoca a desplegar un amplio dispositivo de extinción para combatir las llamas.

Los medios activados incluyen un helicóptero pesado, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, además de un equipo terrestre formado por 40 efectivos y una autobomba.

El operativo trabaja en estos momentos en las labores de control y extinción del incendio, localizado en el paraje Los Portales.

La evolución del incendio dependerá de factores como el viento, la temperatura y la humedad del terreno, elementos que condicionan la capacidad de propagación de las llamas y la estrategia de los medios desplegados.