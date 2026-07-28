Estabilizado el incendio forestal en el paraje La Alquería de El Borge: el Infoca trabaja para su control

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal se declaró este martes en el paraje La Alquería, en el municipio malagueño de El Borge, alrededor de las 13:00 horas. El Plan Infoca desplazó al lugar un helicóptero ligero, uno pesado, dos aviones de carga en tierra y 32 efectivos terrestres para combatir el fuego. A las 14:15 horas, el incendio fue estabilizado y los equipos de Infoca continúan trabajando para lograr su control total.

Nuevo incendio forestal declarado en la provincia de Málaga. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este martes en un paraje del municipio malagueño de El Borge.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, el fuego se ha declarado sobre las 13.00 horas en paraje La Alquería.

🗓️ 28/07/2026 🕗 13.00 h.



🔴 DECLARADO | Incendio en #ElBorge, #Málaga

📌 #IFElBorge, en paraje La Alquería.



MEDIOS:

🚁 1 ligero, 1 pesado

🛩️ 2 carga en tierra

👩🚒 32 efectivos por tierra pic.twitter.com/SBp0o9oiqO — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 28, 2026

Hasta el lugar del fuego se han desplazado medios aéreos y terrestres. En concreto, un helicóptero ligero y uno pesado; dos aviones de carga en tierra y 32 efectivos por tierra.

A las 14.15 horas, el Infoca ha dado por estabilizado el incendio. Continúan las labores de los efectivos del Infoca para darlo por controlado.