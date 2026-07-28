Abren una investigación tras encontrar un cadáver en una carretera en Alhaurín de la Torre

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una carretera de Alhaurín de la Torre, Málaga. El cuerpo fue encontrado en la mañana de este martes cerca de la zona de las canteras de Alhaurín. Los restos serán analizados para determinar su identidad y esclarecer las circunstancias del hallazgo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras encontrar un cadáver en una carretera ubicada dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre en la provincia de Málaga.

Así han informado fuentes de la investigación consultadas por este periódico, que han precisado que el hallazgo se ha producido en la mañana de este martes en una carretera cercana a la zona de las canteras de Alhaurín.

Los investigadores del instituto armado han abierto una investigación para esclarecer todo lo que rodea al hallazgo de estos restos, que tendrán que ser analizados para proceder a su identificación.