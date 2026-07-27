El falso buen samaritano de Málaga: un joven engañaba a mayores en cajeros y les robaba cientos de euros

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 21 años fue detenido en Málaga por estafar a personas mayores en cajeros automáticos mediante el método del 'buen samaritano'. El acusado se ganaba la confianza de sus víctimas con buenas maneras y preguntas inocentes para distraerlas y manipular sus operaciones bancarias. En uno de los casos, la víctima sufrió una extracción de 600 euros cuando solo pretendía retirar 20 euros. En un intento fallido de estafa, el joven recurrió a la violencia para apoderarse del dinero tras ser descubierto.

La Policía Nacional ha resuelto una serie de estafas cometidas contra personas mayores en cajeros automáticos de Málaga capital.

Los agentes de la Comisaría de Distrito Norte han detenido a un joven de 21 años como presunto autor de seis estafas y un robo con violencia, tras utilizar un método conocido como ‘el buen samaritano’ para hacerse con el dinero de sus víctimas.

El arrestado seleccionaba principalmente a personas de avanzada edad que acudían a los cajeros para realizar retiradas de efectivo. Su estrategia consistía en aproximarse con actitud aparentemente colaboradora, generar confianza o distraer al usuario durante la operación bancaria y aprovechar cualquier descuido para manipular la operación y acceder al dinero de la cuenta.

La investigación permitió comprobar que el detenido repetía un patrón similar en sus actuaciones, adaptando su comportamiento según la reacción de cada víctima.

El modus operandi comenzaba cuando el joven se colocaba detrás de la persona que iba a utilizar el cajero, esperando su turno y manteniendo una proximidad excesiva.

En ese momento iniciaba una conversación con diferentes excusas: desde ofrecer ayuda hasta alertar de un supuesto problema con el código PIN o un bloqueo de la tarjeta.

Con esa maniobra conseguía distraer a la víctima y acceder a la operación bancaria. Según la Policía Nacional, en uno de los casos llegó a provocar que una persona que pretendía retirar únicamente 20 euros acabara sufriendo una extracción de 600 euros de su cuenta bancaria.

Los agentes señalan que el detenido utilizaba "buenas maneras" y preguntas aparentemente inocentes para ganarse la confianza de sus objetivos, todos ellos considerados especialmente vulnerables por su edad.

Usar la violencia

La investigación también permitió constatar que el presunto autor no siempre conseguía completar el engaño.

En uno de los episodios investigados, la víctima detectó sus intenciones y no cayó en la maniobra. Sin embargo, el joven no abandonó su propósito y terminó empleando la violencia para conseguir apoderarse del dinero.

La Policía Nacional recuerda que los delincuentes que actúan con este procedimiento suelen aprovechar momentos de distracción y buscan especialmente a personas mayores que realizan operaciones bancarias en solitario.

Entre las recomendaciones para evitar este tipo de fraudes figura evitar aceptar ayuda de desconocidos durante una operación en cajeros, proteger siempre el teclado al introducir el PIN y desconfiar de personas que se aproximen demasiado o intenten entablar conversación mientras se realiza una retirada de efectivo.