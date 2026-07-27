Bomberos de Málaga viajan a Ávila para apoyar en las labores de extinción del incendio de Burgohondo

Las claves

Las claves Generado con IA Un total de 31 bomberos y 12 vehículos de Málaga, Fuengirola, Marbella y Benalmádena se desplazan a Ávila para colaborar en la extinción del incendio de Burgohondo. El incendio de Burgohondo ha quemado ya más de 50.000 hectáreas y es el mayor registrado en la historia de España. La movilización responde a una solicitud de ayuda de la Diputación de Ávila, coordinada a través de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España. Los efectivos malagueños reforzarán la extinción, protección de núcleos habitados y apoyo logístico en las zonas afectadas por el fuego.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, dependiente de la Diputación de Málaga enviará a Ávila un dispositivo integrado por 15 efectivos y cinco vehículos, dos pesados y tres ligeros.

Al contingente del CPB de Málaga también se sumarán dispositivos de los cuerpos de bomberos de Fuengirola, Marbella y Benalmádena, según han informado en un comunicado.

Estos profesionales se trasladarán a Ávila para colaborar en las labores de extinción del virulento incendio declarado en Burgohondo, que ya supera las 50.000 hectáreas de superficie afectada y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España.

El operativo se prepara para organizar su salida en la noche de este lunes, en torno a las 23.00 horas, desde el parque de bomberos de Antequera.

El desplazamiento se realizará en función de las necesidades operativas trasladadas por los responsables de la emergencia y con el objetivo de que los medios malagueños puedan incorporarse cuanto antes a las tareas de apoyo sobre el terreno.

Efectivos de Málaga que se trasladan a Ávila

En total, desde la provincia de Málaga se movilizarán 31 efectivos y 12 vehículos procedentes del CPB de Málaga, Fuengirola, Marbella y Benalmádena.

El Cuerpo de Bomberos de Fuengirola aportará siete efectivos y tres vehículos, uno pesado y dos ligeros.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Marbella desplazará cinco efectivos y dos vehículos, uno pesado y uno ligero, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Benalmádena movilizará cuatro efectivos y dos vehículos, uno pesado y uno ligero.

El CPB Málaga responde así a la solicitud de ayuda realizada por la Diputación de Ávila, que se está coordinando desde la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España, Conbé.

La movilización se enmarca en la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia ante una situación de especial gravedad que afecta a distintas zonas del centro peninsular.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que “en momentos como este, lo primero es estar al lado de las personas que están sufriendo las consecuencias del incendio y de todos los profesionales que trabajan sin descanso para proteger vidas, viviendas y espacios naturales”.

Alcance del incendio de Burgohondo

El fuego declarado en Burgohondo supera ya las 50.000 hectáreas de superficie afectada y las condiciones climáticas de estos días, marcadas por las altas temperaturas y las rachas de viento, no favorecen las tareas de extinción.

Teniendo en cuenta también los incendios de Madrid y Toledo, son más de 75.000 las hectáreas calcinadas en la zona y más de 90.000 las personas evacuadas o confinadas.

Los medios desplazados desde la provincia de Málaga actuarán de forma coordinada con los mandos responsables del operativo en Ávila y se incorporarán a las labores que se les asignen una vez lleguen a la zona de intervención.

La prioridad será reforzar las tareas de extinción, protección de núcleos habitados, apoyo logístico y defensa de infraestructuras en los puntos donde resulte necesario.