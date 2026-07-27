El AVE Málaga-Granada acelera su gran salto: 22,6 millones para duplicar 46 kilómetros de vía

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 22,6 millones de euros la duplicación de 46 kilómetros de vía en la línea AVE Antequera-Granada. La actuación consiste en instalar una segunda vía de ancho estándar paralela a la actual, aumentando así la capacidad y flexibilidad de la línea. La obra se suma a otras inversiones recientes, como electrificación, aparatos de vía y material, alcanzando más de 58 millones de euros destinados a mejorar la infraestructura. Esta mejora forma parte del Corredor Mediterráneo en Andalucía y busca facilitar la incorporación de nuevos servicios y el transporte de mercancías.

La línea de alta velocidad entre Antequera y Granada sigue avanzando hacia una nueva etapa con más capacidad y mayor operatividad. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 22,6 millones de euros las obras para duplicar 46 kilómetros de vía en esta conexión ferroviaria, una actuación clave para mejorar las prestaciones de un corredor que conecta Málaga y Granada.

Los trabajos consistirán en el montaje de una segunda vía de ancho estándar paralela a la actual, que ya está en servicio, aprovechando una plataforma ferroviaria que fue diseñada desde el inicio con espacio suficiente para albergar una infraestructura de doble vía.

La intervención afecta a dos tramos concretos: por un lado, el comprendido entre la bifurcación de Archidona y la bifurcación de Riofrío; y por otro, el que une el puesto de banalización de Íllora con la bifurcación de La Chana.

El objetivo es incrementar la capacidad de circulación de la línea, mejorar la flexibilidad operativa y permitir una gestión más eficiente del tráfico ferroviario, especialmente ante el crecimiento previsto de los servicios de alta velocidad.

Una pieza clave

La duplicación de estos 46 kilómetros forma parte de un paquete más amplio de actuaciones con las que el Gobierno pretende completar la capacidad de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.

Actualmente, la infraestructura cuenta con vía doble en el tramo de 9,5 kilómetros entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona. Con las nuevas actuaciones, la línea avanzará hacia un escenario en el que cerca de dos tercios de su recorrido dispondrán de doble vía.

La hoja de ruta incluye también la ejecución de la Variante de Loja, una de las obras ferroviarias más relevantes pendientes en esta conexión, con una longitud de 19,1 kilómetros y cuyos diferentes tramos ya están en marcha o contratados.

A ello se suma el acondicionamiento de la plataforma para permitir el montaje de vía doble entre el final de la Variante de Loja e Íllora, en un tramo de 7,7 kilómetros.

Más de 56 millones en nuevas contrataciones ferroviarias

La adjudicación de la duplicación de vía llega acompañada de otros contratos necesarios para completar la actuación.

Adif Alta Velocidad ha adjudicado recientemente las instalaciones de electrificación por 14,8 millones de euros, además de otros suministros esenciales:

3,4 millones de euros para aparatos de vía (desvíos).

9,6 millones de euros para la adquisición de más de 80.000 traviesas.

8,5 millones de euros para la compra de 220.000 toneladas de balasto, actualmente en licitación.

En conjunto, estas actuaciones movilizan ya más de 58 millones de euros en contratos asociados a la mejora de la infraestructura ferroviaria.

La línea Antequera-Granada forma parte del eje del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, una infraestructura considerada estratégica tanto para los servicios de viajeros como para el futuro transporte de mercancías.

La incorporación de una segunda vía permitirá reducir limitaciones actuales, mejorar la explotación ferroviaria y facilitar una mayor capacidad de circulación cuando se incorporen nuevos servicios.

La actuación podrá contar con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).