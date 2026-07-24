El terral dispara las temperaturas en la provincia de Málaga: casi 42 grados en Estepona y Coín

Europa es ya un "punto caliente" para las olas de calor. Ical

Las claves

Las claves Generado con IA El terral ha elevado las temperaturas en la provincia de Málaga, alcanzando casi los 42 grados en Estepona y Coín. En el aeropuerto de Málaga se han registrado máximas de 41,5 grados y en el centro meteorológico 41,3 grados. La Aemet mantiene la alerta naranja por calor en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital, y alerta amarilla en la Axarquía. Para el fin de semana se esperan nuevas alertas con temperaturas que podrían llegar a los 36 grados en varias zonas.

A las altas temperaturas y el calor de los últimos días, se suma el terral que ha llegado para mantener los termómetros por encima de los 40 grados y las alertas por calor activas en la provincia de Málaga.

De esta manera, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Estepona ha registrado la máxima de la jornada que se sitúa en los 41,9 grados, seguida de cerca de Coín, cuya máxima ha sido de 41,8 grados.

La capital también está viviendo sus máximas estos días. En concreto, en el Aeropuerto de Málaga la temperatura más alta del día ha sido de 41,5 grados. En el Centro Meteorológico han llegado a los 41,3 grados y en la costa 38,8 grados.

Temperaturas superiores a los 40 grados también se han registrado en estaciones de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía como el río grande en las Millanas (41,9 grados) y en Arroyo la Culebra (grados).

Al igual que en la costa malagueña las máximas han sido inferiores a los 40 grados, en el resto de la provincia también. Por ejemplo, en Álora han alcanzado los 39,9 grados y en Manilva los 38,8 grados, según datos de la Aemet.

También han rozado los 40 grados en el embalse de Guadalteba (39,1 grados); y en el embalse de la Viñuela (39,3 grados), según la Red Hidrosur.

Alertas activas en Málaga

Con una alerta naranja en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital y otra amarilla en la Axarquía hasta las 21.00 horas, la provincia está terminando la jornada, pero volverán a activarse el sábado.

De cara a este fin de semana, el sábado habrá dos avisos amarillos. Uno en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital y otro en la Axarquía.

Ambos comenzarán a las 13.00 horas y terminarán a las 21.00 horas. Además, la Aemet prevé que las máximas puedan alcanzar los 36 grados.