La Policía destapa en Málaga una peligrosa red criminal con un arsenal de guerra y 120 kilos de cocaína

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una red criminal dedicada al tráfico de armas de guerra y drogas. Se han incautado 36 armas largas, 11 pistolas, 11 granadas de mano, miles de cartuchos y 8 chalecos antibalas, junto a 120 kilos de cocaína, 60 de hachís y 3.000 pastillas de éxtasis. Cuatro personas han sido detenidas tras varias operaciones y registros en distintos municipios de la provincia. La investigación sigue bajo secreto judicial y ha contado con la participación del GOES y la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional.

La Policía Nacional desmantela una organización criminal asentada en la provincia y se incauta de un arsenal de guerra, miles de cartuchos, chalecos antibalas y grandes cantidades de estupefacientes

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de armas y drogas en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos y la intervención de un auténtico arsenal de guerra. Entre el material incautado figuran 36 armas largas, 11 armas cortas, 11 granadas de mano y miles de cartuchos de munición, además de 120 kilogramos de cocaína, 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Málaga, permanece bajo secreto judicial y está dirigida por el Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de mayo, cuando los investigadores detectaron el traslado de armamento de guerra. En un primer operativo lograron interceptar un turismo en el que viajaba un hombre que transportaba seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y 180 cartuchos de munición de guerra. El conductor fue detenido y permanece en prisión provisional.

Armas de guerra intervenidas. Policía Nacional

La gravedad del material intervenido llevó a los agentes a sospechar que tras ese transporte existía una organización criminal de mayor alcance especializada en el tráfico de armas y sustancias estupefacientes. La peligrosidad de la operación hizo necesaria la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional.

A partir de esa primera detención, los investigadores lograron identificar al resto de integrantes del entramado. El pasado lunes, agentes de la UDYCO Costa del Sol interceptaron otro vehículo que transportaba 120 kilogramos de cocaína, actuación que permitió arrestar a dos nuevos sospechosos.

De forma paralela, fue detenido un cuarto integrante de la organización, completándose así el desmantelamiento de la red.

Las posteriores entradas y registros practicados en distintos municipios de la provincia de Málaga permitieron localizar un importante arsenal y abundante droga. En concreto, los agentes se incautaron de 30 fusiles de asalto, 11 pistolas, 11 granadas de mano, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas, dos placas balísticas preparadas para resistir munición de guerra y más de 5.000 cartuchos de distintos calibres.

Además del armamento, la Policía intervino 60 kilogramos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi, confirmando, según los investigadores, que la organización combinaba el tráfico de armas con el narcotráfico.

La operación continúa bajo secreto de sumario, por lo que la Policía Nacional no descarta que puedan producirse nuevas actuaciones relacionadas con esta investigación, que cuenta con el impulso del Ministerio Fiscal y la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, plaza número 4.