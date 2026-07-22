Antoñito Molina y Fundación Unicaja donan la recaudación de su concierto solidario a la Casa Ronald McDonald

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Unicaja y Antoñito Molina han donado la recaudación de un concierto solidario a la Casa Ronald McDonald de Málaga. El importe donado procede íntegramente de la venta de entradas del evento celebrado en la Sala María Cristina. El objetivo de la iniciativa es apoyar a la Casa Ronald McDonald, que ofrece alojamiento gratuito a familias desplazadas por motivos médicos infantiles. Antoñito Molina, padrino de la asociación, interpretó varios de sus temas más conocidos durante la velada solidaria.

La Fundación Unicaja ha entregado a la Casa Ronald McDonald de Málaga la recaudación obtenida en la velada solidaria celebrada este martes en la Sala María Cristina, un acto que ha contado con la participación del cantante Antoñito Molina.

El presidente de la entidad, José M. Domínguez, y el artista gaditano han hecho entrega del cheque solidario a la gerente de la Casa Ronald McDonald de Málaga, Belén Collantes. La cantidad donada procede íntegramente de la venta de entradas del evento.

La iniciativa tenía como objetivo respaldar la labor que desarrolla la Casa Ronald McDonald, un recurso que ofrece alojamiento gratuito a familias que deben desplazarse a Málaga para que sus hijos reciban tratamiento médico.

Durante la velada, Antoñito Molina, padrino de la asociación beneficiaria, ha interpretado algunos de los temas más conocidos de su repertorio ante el público congregado en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

La Casa Ronald McDonald de Málaga forma parte de la red de programas impulsados por la Fundación Infantil Ronald McDonald y presta apoyo a familias de distintos puntos del país que atraviesan situaciones especialmente complejas derivadas de enfermedades infantiles.