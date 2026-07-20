Renuevan el firme de 10 kilómetros en la A-357 en Málaga: trabajan de noche para evitar grandes atascos

Las obras de reasfaltado en la A-357 en Málaga. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha iniciado obras de renovación del firme en un tramo de 10 kilómetros de la autovía A-357 en Málaga. Los trabajos se realizan de noche para evitar grandes atascos en una vía que soporta más de 74.000 vehículos diarios. La inversión destinada a esta actuación asciende a tres millones de euros e incluye ambos sentidos de circulación. Esta mejora se suma a otras inversiones recientes en la A-357, como el nuevo carril BUS-VAO y la conversión en autovía de nuevos tramos.

La autovía de acceso a Málaga A-357 va a tener un buen lavado de cara. La Junta de Andalucía ha comunicado que ha empezado esta semana las obras de renovación del firme.

Los trabajos se van a hacer de noche para no provocar grandes atascos en una vía por la que pasan más de 74.000 vehículos al día.

Se va a actuar sobre un tramo de 10 kilómetros y la inversión asciende a tres millones de euros.

Han iniciado el reasfaltado de la calzada desde Málaga en dirección a Campillos, comenzando por el tramo comprendido entre la capital y Málaga Tech. Se actuará en ambos sentidos de circulación.

Un momento de las obras. Junta de Andalucía

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha destacado que el Plan de Asfaltado de la Junta ha comenzado en este tramo al tratarse de “uno de los accesos con más tráfico no sólo de Málaga, sino de toda Andalucía”, con “una inversión de gran calado que mejorará las prestaciones de la autovía y el confort de los malagueños en sus desplazamientos por carretera”.

Asimismo, ha recordado que esta mejora del asfaltado se suma a la inversión realizada en los últimos meses en esta autovía, como el nuevo carril BUS-VAO, que se puso en servicio a final de año con un presupuesto de 8,5 millones de euros y que supuso ganar un carril más de entrada a la capital, o el inicio de la conversión en autovía de un nuevo tramo de la carretera A-357, entre Casapalma y Cerralba, por 51 millones de euros.