Andalucía mantiene la vigilancia por el virus del Nilo: Málaga suma nueve municipios en riesgo alto

Confirman un nuevo caso de Virus del Nilo en Sevilla tres semanas después de la última infección EP Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA Nueve municipios de Málaga están catalogados en riesgo alto por el virus del Nilo Occidental, según el Programa de Vigilancia de la Junta. Este año solo se ha diagnosticado un caso leve en Andalucía, en Palomares del Río, y no se ha detectado el virus en équidos ni aves silvestres. Se han realizado más de 2.600 controles con trampas, de los que ocho resultaron positivos, y se observa un aumento de densidades de mosquitos transmisores en varias localidades. En total, 118 municipios andaluces comienzan la temporada en nivel alto de riesgo, incluyendo 9 en Málaga y 44 en Sevilla.

El virus del Nilo Occidental sigue rondando por toda Andalucía y el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO) trabaja para vigilar las zonas con mayor riesgo de la presencia de mosquitos portadores de este virus.

En el caso de Málaga, pese a que la Junta no ha declarado ninguna área de alerta estas últimas semanas, hay nueve municipios, donde el nivel de riesgo es alto y que se comunicó el pasado mes de marzo.

En concreto, estos son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Antequera, Cártama, Coín, Guaro, Málaga y Pizarra.

En riesgo medio se encuentran Alameda, Alcaucín, Algarrobo, Algatocín, Almáchar, Almogía, Álora, Alozaina, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benarrabá, Campillos, Canilla de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Colmenar, Comares, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cútar, El Borge, Estepona, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucín, Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorto, Nerja, Ojén, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sierra de Yeguas, Teba, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Viñuela.

Informe semanal

Hasta el momento, se ha diagnosticado un caso leve de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en la localidad de Palomares del Río. Asimismo, se han realizado estudios de laboratorio a 222 usuarios y despistaje de arbovirosis en 86 pacientes con meningitis víricas.

Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestres en Andalucía, con 208 aves analizadas.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 2.678 determinaciones en 197 trampas y, de momento, 8 han resultado positivas.

En Pulpí (Almería), por dos veces, Torredonjimeno (Jaén), Benacazón, Constantina, Coria del Río y La Puebla del Río (Sevilla), primero en el paraje de la Dehesa de Abajo y ahora en el casco urbano.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Coria del Río, Isla Mayor, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Así, 118 municipios parten de nivel alto Almería 6, Cádiz 18, Granada 4, Córdoba 13, Huelva 15, Jaén 9, Málaga 9 y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.246 verificaciones en un total de 612 municipios. En 313 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control.