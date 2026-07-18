El Paso de Riogordo cumple 75 años y lo celebra de noche y en verano: "Supone reconocer el esfuerzo de todo un pueblo"

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Las claves Generado con IA El Paso de Riogordo celebra su 75 aniversario con una representación nocturna y veraniega en el recinto de El Calvario. Las funciones tendrán lugar el 24 y 25 de julio a las 21:30, escenificando la vida, pasión y muerte de Jesús. La tradición, mantenida desde 1951 por los vecinos, es considerada un símbolo de unión y patrimonio cultural del municipio. Las entradas pueden adquirirse en mientrada.net y varios puntos físicos en Riogordo, Málaga y Torre del Mar, así como en taquilla el día del evento.

El Calvario de Riogordo volverá a convertirse en un pueblo de Judea, esta vez bajo las estrellas. La localidad de la Axarquía celebra el 75 aniversario de El Paso, una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas de la provincia, con una representación especial nocturna impulsada por la Diputación de Málaga.

Las funciones tendrán lugar el viernes 24 y el sábado 25 de julio, a las 21.30 horas, en el recinto de El Calvario, el escenario natural donde cada año se escenifica la vida, pasión y muerte de Jesús.

Desde 1951, Riogordo mantiene viva esta cita gracias a la implicación de sus vecinos, según ha indicado la Diputación en un comunicado. Unos participan como actores, otros prestan enseres, animales o elementos para la puesta en escena, y todos contribuyen a preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad del municipio.

La diputada provincial Sagrario Molina ha señalado que "desde la Diputación de Málaga trabajamos para acompañar a los municipios en la conservación y difusión de aquellas tradiciones que forman parte de la identidad de la provincia". Molina ha destacado que "El Paso de Riogordo es un ejemplo de cómo el patrimonio cultural y religioso puede convertirse en un elemento de unión vecinal, de memoria colectiva y de promoción del territorio".

La diputada ha subrayado además que "la Diputación impulsa esta representación especial porque supone reconocer el esfuerzo de todo un pueblo que, desde 1951, ha mantenido viva esta cita con seriedad, rigurosidad y devoción". En esa línea, ha añadido que "Riogordo ha sabido conservar una tradición singular, profundamente vinculada a su historia, y proyectarla como una de las manifestaciones culturales más representativas del interior de la provincia".

Dónde comprar las entradas

Las localidades pueden adquirirse a través de la plataforma mientrada.net y en varios puntos de venta físicos: en el Ayuntamiento de Riogordo, en la tienda Nazareno y en Cerería Zalo de Málaga capital, y en la librería Pasatiempos de Torre del Mar. Los grupos pueden realizar sus reservas llamando al Consistorio riogordeño.

Los días de las funciones también se habilitará taquilla en el propio recinto, desde 2 horas antes del inicio de cada representación. La organización anima a vecinos, visitantes y grupos a disfrutar de una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia en un formato inédito por su aniversario.

Con esta representación extraordinaria, la Diputación refuerza su compromiso con la conservación de las tradiciones locales y la promoción del patrimonio cultural de los municipios malagueños.