282 policías en prácticas, 98 por concurso y 127 guardias civiles: Málaga suma 409 agentes de refuerzo este verano

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga refuerza la seguridad este verano con 282 policías en prácticas, 98 por concurso y 127 guardias civiles, sumando un total de 409 agentes. Los refuerzos se destinan a todas las comisarías y departamentos, con especial atención en Seguridad Ciudadana y Ciberdelincuencia. El incremento de agentes busca prevenir delitos, especialmente robos en viviendas, y mejorar la atención a turistas en zonas de alta concentración turística. El Plan Turismo Seguro incluye servicios de atención al turista en varios idiomas y el uso de la aplicación Alercops para asistencia rápida en situaciones de riesgo.

El Ministerio del Interior ha destinado un refuerzo de 282 agentes en prácticas de la Policía Nacional a la provincia de Málaga durante los meses de julio y agosto, a los que se suman otros 98 agentes que acaban de incorporarse a la plantilla por concurso.

Así lo ha explicado este jueves el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante el acto de bienvenida a los policías en prácticas celebrado en la Comisaría Provincial, en el que ha estado acompañado por el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez. Salas ha subrayado que estos refuerzos se dirigen a todas las comisarías de la provincia y a todos los departamentos, con especial incidencia en Seguridad Ciudadana y Ciberdelincuencia.

De los 282 policías que se incorporan, la capital recibe a 109, Marbella a 54, Torremolinos-Benalmádena a 40, Fuengirola a 25, Estepona a 20, Vélez-Málaga a 13, Ronda a 11 y Antequera a 10. A ellos hay que sumar los 127 nuevos agentes que ha recibido la Guardia Civil, lo que eleva a 409 el total de efectivos de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en toda la provincia.

El subdelegado ha señalado que "con este refuerzo se incrementa el número de personal uniformado en funciones policiales preventivas y se facilita su presencia en zonas de alta concentración turística, como por ejemplo la Costa del Sol".

Salas ha insistido en que "estos refuerzos se dirigen a todos los departamentos, pero sobre todo a Seguridad Ciudadana y Ciberdelincuencia, dos instancias que adquieren aún mayor relevancia en esta época del año".

La Operación Verano 2026 supone un refuerzo de la plantilla de la Policía Nacional con el que se complementan las medidas contempladas en el Plan Turismo Seguro, destinado a prevenir la comisión de hechos delictivos de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias en los enclaves turísticos de la provincia.

En el marco de este plan, la Guardia Civil trabaja en las localidades de su competencia con los 127 agentes de refuerzo desplegados por las 5 compañías de la provincia. De esta forma se potencian las labores de prevención delictiva y se aceleran las investigaciones de las unidades de Policía Judicial, además de facilitarse los trámites en las oficinas de denuncia, con menores tiempos de espera y mayores niveles de atención ciudadana.

El Plan Turismo Seguro potencia también el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), dirigido a atender al visitante que durante su estancia haya vivido una situación que requiera intervención o apoyo policial. Estos equipos facilitan la asistencia al turista en su propio idioma y la comunicación que precise con consulados, embajadas y países de origen.

Entre los objetivos prioritarios de la operación, Salas ha destacado el refuerzo de la prevención frente a determinados ilícitos contra la propiedad, "como los robos en el interior de viviendas ante la posibilidad de que se vean incrementados por las singularidades de los movimientos turísticos y el previsible aumento del período de estancia en segundas residencias u otros lugares de destino".

El subdelegado ha añadido que "también adquiere relevancia especial en estas fechas la lucha contra la ciberdelincuencia y los fraudes y delitos informáticos", ya que crece el número de denuncias por estafas en la red como consecuencia del aumento de las reservas de alojamientos y paquetes de viajes.

Un año más se mantiene operativa la aplicación de seguridad Alercops, que mejora la información y la asistencia al turista y permite una interacción rápida y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante situaciones de riesgo en todo el territorio nacional.

Salas ha felicitado a los nuevos agentes, a los que ha animado a realizar su trabajo "con esfuerzo, abnegación y profesionalidad buscando servir al ciudadano y procurando su bienestar durante las vacaciones".