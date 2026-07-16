Así cayó la banda acusada de los violentos asaltos a viviendas en Marbella: iba armada y disfrazada de policía

Vídeo de la operación de la Policía Nacional contra una banda responsable de varios robos violentos.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que robaba viviendas armados y disfrazados de policía en Marbella y Alicante. Los arrestados cometieron al menos cinco robos violentos y sustrajeron bienes valorados en unos 400.000 euros. Durante los registros se incautaron seis vehículos de alta gama, armas de fuego, material policial falso, dinero en efectivo y equipos electrónicos para cometer los delitos. A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado, presuntamente, al robo con violencia en viviendas habitadas mediante el empleo de armas de fuego reales y el uso de material policial como chalecos, gorras o rotativos luminosos.

A los arrestados se les imputan cinco hechos, cometidos en Marbella y Alicante, donde sustrajeron diversos efectos valorados en unos 400.000 euros.

Los agentes realizaron cuatro entradas y registros en inmuebles de Marbella y Fuengirola donde fueron intervenidos seis vehículos de alta gama y numerosos efectos utilizados en la ejecución de los robos.

En el momento del arresto, circulaban a bordo de una furgoneta por Marbella y se disponían a cometer nuevos hechos, portando cinco armas de fuego cortas, silenciadores tácticos y numerosa munición.

La investigación comenzó en el mes de diciembre del pasado año a raíz de la comisión de dos robos violentos en la ciudad de Alicante.

Tras varias gestiones, los agentes identificaron a los autores y les relacionaron con otros dos hechos cometidos meses antes en Marbella, donde el grupo criminal disponía de apoyo logístico.

Arrestados en Marbella

Tras ello, los policías iniciaron un complicado dispositivo alrededor de los presuntos autores, debido a su alta itinerancia y las temporadas que permanecían fuera de España.

Finalmente, se pudo concretar la presencia de todos ellos en la ciudad de Marbella donde se disponían a cometer un nuevo hecho delictivo, siendo detenidos cuando circulaban a bordo de una furgoneta portando cinco armas de fuego cortas y gran cantidad de material policial como chalecos, ropa, gorras, grilletes y rotativos.

Asimismo les fueron intervenidos 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores, bridas y placas de matrícula dobladas.

A continuación se practicaron cuatro entradas y registros en inmuebles de Marbella y Fuengirola donde se intervinieron seis vehículos de alta gama y más material empleado en la ejecución de los robos.

Además de los cinco robos, a los detenidos se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta y se ha solicitado dos Órdenes Europeas de Detención –OEDE- para dos miembros del grupo que se encuentran fuera del territorio nacional.