El calor golpea con fuerza en Málaga: Coín registra 43,3 grados, la temperatura más alta de España este jueves

Las claves

Las claves Generado con IA Coín registró 43,3 grados este jueves, la temperatura más alta de España y Andalucía. Estepona alcanzó 41,5 grados y Málaga capital llegó a los 40,5 grados a las 17:00 horas. Manilva superó los 40 grados y Álora marcó 39,5 tras haber rozado los 41 grados el día anterior. La alerta amarilla por altas temperaturas continuará en Málaga al menos hasta el sábado, afectando varias zonas de la provincia.

El calor vuelve a apretar un día más en la provincia de Málaga. En esta ocasión superando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología y registrando una de las temperaturas más altas de España y Andalucía de este jueves.

En concreto, la temperatura más alta de Andalucía y de España se ha registrado a las 18.00 horas en Coín. Los termómetros han marcado 43,3 grados.

De cerca le ha seguido Estepona, también a las 18.00 horas de este jueves con 41,5 grados.

Málaga capital no se ha quedado atrás y ha alcanzado los 40,5 grados a las 17.00 horas en el Aeropuerto de la Costa del Sol, siendo esta la cuarta máxima más elevada en la comunidad autónoma, según los datos de la Aemet.

Dos municipios en los que el calor ha estado muy presente ha sido Manilva. En esta localidad la temperatura más alta registrada este jueves superaron los 40 grados, en concreto, 40,3.

Por otro lado, en Álora, tras registrar ayer la máxima de la jornada de 41,3 grados, este jueves se ha situado en los 39,5 grados. Así, en Cortes de la Frontera y Alpandeire han llegado a los 38,8 grados.

Una temperatura similar ha habido en el Centro Meteorológico de Málaga con 38,5 grados de máximas.

Alerta amarilla por calor en Málaga

El calor no dará ni un respiro a la provincia de Málaga los próximos días. A la alerta de este jueves, se suman otra el viernes y otra el sábado, siendo así el cuarto y quinto día consecutivo en el que se activan estos avisos en Málaga.

En ambas jornadas, las alertas se activarán a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas. Las zonas en avisos serán Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía.

De esta manera, el viernes en Sol, Guadalhorce y la Capital la temperatura máxima prevista es de 38 grados pudiendo llegar a alcanzar los 40 grados en el interior. En el caso de la Axarquía las máximas serán de 37 grados y en Antequera 38 grados.

Para el sábado, no hay de momento aviso en Antequera, pero sí en Sol, Guadalhorce y la Capital la temperatura máxima prevista es de 38 grados pudiendo llegar a alcanzar los 39 grados en el interior y en la Axarquía las máximas serán de 37 grados.