Un joven de 29 años apuñalado en calle Comedias tras una pelea: es el segundo incidente con arma blanca en 24 horas

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 29 años fue apuñalado en la calle Comedias de Málaga tras una pelea, durante un intento de robo con cuchillo. El herido fue trasladado al Hospital Regional y se recupera de sus lesiones, una de las cuales podría haberle dañado un órgano. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por lesiones graves relacionadas con el suceso. Este es el segundo apuñalamiento en Málaga en 24 horas; el primero ocurrió en La Malagueta, también en el contexto de un robo.

Nuevo apuñalamiento en Málaga capital, el segundo en apenas 24 horas. Un hombre de 29 años ha resultado herido tras ser apuñalado en una pelea sobre las 4.35 horas de este miércoles en la calle Comedias de Málaga.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió a esa hora una llamada que alertaba de la trifulca y de la presencia de un varón herido por arma blanca. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la víctima comunicó a los agentes que dos personas le habían abordado para robarle con un cuchillo.

Hasta la zona se trasladaron los efectivos sanitarios del 061 y de la Policía Nacional. Los sanitarios trasladaron al herido al Hospital Regional, donde se está recuperando de sus heridas. Una de las puñaladas podría haberle dañado un órgano.

De la misma forma, a las 6.35 horas, una persona volvió a llamar alertando de una agresión con gas pimienta que se desconoce hasta el momento si tenía que ver o no con el suceso previo.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado que hay dos detenidos por lesiones graves en un servicio que tuvo lugar a las ocho de la mañana.

Cabe recordar que todo sucedió tras las celebraciones por el pase a la Final del Mundial de fútbol de la selección española.

El primero tuvo lugar a plena luz del día en La Malagueta a las 15.45 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada alertando de otro apuñalamiento.

Al parecer, según los testigos en la zona también se produjo en el contexto de un robo. El agresor le habría robado un bolso y la víctima habría corrido tras él. Tras un forcejeo, el agresor le habría metido una puñalada al hombre en la zona del tórax.

Algunas fuentes aseguran que el robo se habría producido en la playa y que la víctima, de origen extranjero, fue también trasladado al Hospital Regional.

Su agresor fue posteriormente detenido por la Policía Local, según han confirmado fuentes municipales.