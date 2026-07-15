Interrumpida la circulación del cercanías de Málaga en Álora por la presencia de una persona en un paso no autorizado

Las claves

Las claves Generado con IA La circulación de la línea C2 de Cercanías de Málaga ha sido interrumpida este miércoles por la presencia de una persona en un paso no autorizado entre Álora y Pizarra. La parada de los trenes comenzó a las 16:35 horas, según han informado Renfe y Adif. La incidencia afecta a trenes de Media Distancia y Cercanías que circulan por la línea C2.

La circulación de la línea C2 de Málaga ha sido interrumpida este miércoles debido a la presencia de una persona en un punto de paso no autorizado.

Así lo han informado Renfe y Adif que han precisado que la parada de la circulación comenzó a las 16.35 horas.

Se ha producido en concreto entre Álora y Pizarra (Ancho Convencional) debido a la presencia de una persona en un punto de paso no autorizado.

Está interrumpida la circulación de la línea C2 del núcleo de cercanías de Málaga en Álora por la presencia de una persona ajena al ferrocarril en las instalaciones. — INFOAdif (@InfoAdif) July 15, 2026

Debido a esta situación se han visto afectados trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C2 de Málaga.

En estos momentos, Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.