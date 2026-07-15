Imagen de un tren de Cercanías.

Imagen de un tren de Cercanías. EP

Málaga

Interrumpida la circulación del cercanías de Málaga en Álora por la presencia de una persona en un paso no autorizado

La línea C2 dejó de funcionar a las 16.35 horas. Están informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Más información: Los Cercanías de Málaga vuelven a fallar: varios trenes cancelados este viernes.

Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

La circulación de la línea C2 de Cercanías de Málaga ha sido interrumpida este miércoles por la presencia de una persona en un paso no autorizado entre Álora y Pizarra.

La parada de los trenes comenzó a las 16:35 horas, según han informado Renfe y Adif.

La incidencia afecta a trenes de Media Distancia y Cercanías que circulan por la línea C2.

La circulación de la línea C2 de Málaga ha sido interrumpida este miércoles debido a la presencia de una persona en un punto de paso no autorizado.

Así lo han informado Renfe y Adif que han precisado que la parada de la circulación comenzó a las 16.35 horas.

Se ha producido en concreto entre Álora y Pizarra (Ancho Convencional) debido a la presencia de una persona en un punto de paso no autorizado.

Debido a esta situación se han visto afectados trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C2 de Málaga.

En estos momentos, Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.