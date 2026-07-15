La gran paradoja de la vivienda en Málaga: se proyectan 2.363 pisos entre abril y junio y solo 25 son VPO

Imagen de una promoción de VPO en Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Entre abril y junio se proyectaron 2.363 nuevas viviendas en Málaga, pero solo 25 fueron de protección oficial (VPO). Las viviendas protegidas representaron apenas el 1% de los visados, mientras el mercado libre acaparó la oferta residencial. Mijas lidera la construcción de vivienda libre tanto unifamiliar como plurifamiliar, seguido de Marbella, Estepona y otros municipios costeros. El Colegio de Arquitectos destaca el aumento de viviendas protegidas entregadas, pero advierte que la oferta sigue siendo insuficiente y el problema es estructural.

La construcción de viviendas mantiene un ritmo elevado en la provincia de Málaga, pero la vivienda protegida continúa muy lejos de responder a la creciente demanda.

Entre los meses de abril y junio de este año han sido visadas 2.363 nuevas viviendas, aunque sólo 25 de ellas correspondieron a una promoción de protección oficial (VPO) en Marbella, según los datos difundidos este miércoles por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga (COA).

La cifra total de viviendas proyectadas supone un ligero descenso respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, ha crecido de manera destacada la cifra de viviendas terminadas. En concreto, son 2.436 unidades finalizadas en este segundo trimestre, un 20,1% más que un año antes.

El principal desequilibrio continúa estando en la vivienda protegida. Mientras el mercado libre concentra prácticamente toda la nueva oferta residencial, la VPO apenas representó el 1% de los visados en este último periodo.

Mijas lidera la construcción de vivienda libre

El dinamismo del mercado residencial volvió a concentrarse en la Costa del Sol. En vivienda unifamiliar libre se visaron 214 proyectos que suman 580 viviendas, con Mijas a la cabeza, donde se proyectaron 202 unidades. Le siguieron Fuengirola (55), Casares (51), Málaga capital (43) y Vélez-Málaga (42).

En vivienda plurifamiliar libre se aprobaron 60 promociones que incorporarán 1.758 viviendas. También en este apartado lideró Mijas, con 342 viviendas previstas, seguida de Marbella (328), Estepona (311), Benalmádena (202) y Fuengirola (196).

En el apartado de viviendas terminadas, destacan 261 unifamiliares libres, con Cártama, Campillos, Marbella, Málaga, Alhaurín de la Torre y Benahavís entre los municipios más activos.

En vivienda plurifamiliar libre finalizaron 60 promociones que suman 1.610 viviendas, encabezadas por Mijas (301), Estepona (249), Vélez-Málaga (235), Málaga capital (128) y Marbella (122).

A estas se añadieron 565 viviendas protegidas, correspondientes a cinco promociones plurifamiliares y una unifamiliar, todas ellas ubicadas en Málaga capital.

Se trata de un dato significativamente superior al registrado en el mismo trimestre del año anterior, aunque el Colegio de Arquitectos recuerda que estas promociones comenzaron a construirse hace años y no reflejan el escaso volumen de nuevos proyectos protegidos que actualmente llegan al mercado.

"No es un problema coyuntural"

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha valorado positivamente el incremento de viviendas protegidas entregadas, aunque ha advertido de que la cifra sigue siendo insuficiente para responder a la demanda existente.

"El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los principales desafíos de nuestra sociedad", ha afirmado, al tiempo que ha defendido una mayor colaboración entre las Administraciones públicas y el sector privado para incrementar la oferta residencial.

La responsable del COA ha insistido en que la situación trasciende el ciclo económico y requiere una estrategia estable. "No estamos ante una situación coyuntural, sino ante un problema estructural que no se resolverá con medidas aisladas, sino con soluciones técnicas y de largo recorrido", ha dicho.

El Colegio de Arquitectos también ha puesto el foco en la rehabilitación del parque residencial como parte de la solución al problema de la vivienda.

Durante el segundo trimestre se finalizaron 127 reformas parciales que permitieron crear 95 nuevas viviendas, mientras que se autorizaron 269 nuevos proyectos de reforma parcial, con capacidad para generar otras 133 viviendas.

Además, se visaron dos proyectos de rehabilitación integral y doce actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de edificios.