Dejan libre al hombre detenido por el atropello mortal de Nikoline: ha demostrado que estaba en casa a esa hora

José Miguel detenido por el atropello mortal de Nikoline en Mijas. E. E. / E. E. M.

Las claves

Las claves Generado con IA El hombre detenido por el atropello mortal de Nikoline en la A-7 ha sido puesto en libertad tras demostrar que estaba en casa en el momento del suceso. Aportó grabaciones de cámaras que respaldan su coartada, lo que llevó al juez a no imponerle ninguna medida cautelar. La investigación sigue abierta para identificar qué vehículo estuvo implicado en el atropello y localizar al conductor responsable. El hombre no figura como investigado por ningún delito, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La investigación por la muerte de Nikoline, una joven noruega de 17 años en la A-7, a su paso por Mijas, continúa abierta después de que el juzgado haya dejado en libertad al hombre detenido por la Guardia Civil en relación con el atropello mortal.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL de Málaga, el hombre ha podido demostrar en su declaración que no salió de su casa antes de las siete de la mañana ante el Juzgado de Guardia de Fuengirola.

Así, ha aceptado a responder a todas las preguntas y ha aportado grabaciones de cámaras que respaldan su relato de manera sólida a ojos del juez.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 2, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles su puesta en libertad y no ha establecido ninguna medida cautelar.

Además, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el hombre no figura como investigado por ningún delito.

Si bien, según ha podido confirmar este periódico, la causa continúa abierta en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 4, mientras los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El objetivo de la investigación es determinar qué vehículo entonces estuvo implicado en el atropello y localizar al conductor que presuntamente abandonó el lugar del accidente tras el siniestro.

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