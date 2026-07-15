Cae en Málaga una red que robaba en casas y comercios del Valle del Guadalhorce para financiar la venta de droga

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado una red que robaba en casas y comercios del Valle del Guadalhorce para financiar la venta de drogas. Seis personas han sido detenidas, cuatro por robos y dos por receptación de bienes sustraídos y tráfico de estupefacientes. Durante el registro en una vivienda de Pizarra, se hallaron objetos robados, drogas preparadas para la venta, 8.000 euros en efectivo y coches de alta gama. Se han esclarecido 25 robos en Pizarra y Cártama; cuatro detenidos han ingresado en prisión y la investigación sigue abierta.

Seis personas han sido arrestadas en el marco de la operación 'Encore', puesta en marcha por la Guardia Civil para esclarecer una serie de robos perpetrados en distintas localidades del Valle del Guadalhorce (Málaga) a lo largo de los últimos meses.

Todo comenzó en marzo, cuando los agentes detectaron un repunte significativo de robos con fuerza en domicilios y locales comerciales de Pizarra y Cártama, lo que motivó la apertura de una investigación, según ha informado el instituto armado.

A lo largo de las pesquisas, los investigadores identificaron como principal sospechoso a un delincuente ya conocido en la zona, que acababa de salir de prisión tras cumplir condena por la comisión de hechos similares.

Su forma de actuar era siempre la misma: acceder a los inmuebles mediante escalo o forzando accesos con herramientas de corte, centrando sus objetivos en maquinaria y herramientas profesionales, así como en placas solares de considerable valor económico.

Las diligencias permitieron relacionar a este individuo con, al menos, quince hechos delictivos. A partir de ahí, el foco de la investigación se desplazó hacia el destino final de lo robado, lo que llevó a los agentes a localizar un domicilio en Pizarra frecuentado asiduamente por el sospechoso.

Tras varias semanas de trabajo de campo, la Guardia Civil obtuvo indicios de que esa vivienda podría funcionar como punto de venta de droga, y de que el material sustraído en los robos estaría siendo canjeado por estupefacientes, que después se revenderían a otras personas.

Con esta información y bajo autorización judicial, se ejecutó un registro en el inmueble a comienzos de junio. Allí se localizaron numerosos objetos procedentes de los robos: electrodomésticos, herramientas de uso profesional, placas solares, bicicletas de gama alta, aparatos electrónicos, muebles y patinetes eléctricos, lo que derivó en la detención de los dos ocupantes de la vivienda.

Asimismo, quedó confirmado el uso del domicilio como punto de distribución de droga: se intervinieron cien dosis ya preparadas para la venta de cocaína y heroína, 800 gramos de cocaína, 100 gramos de heroína, productos utilizados para el corte de la droga, básculas de precisión, 8.000 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama.

En total, el desarrollo de la operación se ha saldado con la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en los robos, y otras dos por receptación de bienes sustraídos y tráfico de estupefacientes.

Hasta el momento se han podido esclarecer 25 delitos de robo cometidos en Pizarra y Cártama, si bien la investigación permanece abierta ante la posibilidad de que existan más afectados.

Los objetos recuperados están siendo restituidos a sus dueños originales. Los seis arrestados han pasado a disposición judicial ante la Sección de Instrucción número 13 del Tribunal de Instancia de Málaga, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

La operación ha sido desarrollada por efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga).