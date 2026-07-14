Restos de sangre en los bajos de su coche destapan al conductor que atropelló a un hombre y huyó en Cuevas de San Marcos

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil GC

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido al conductor que atropelló a un peatón en Cuevas de San Marcos y huyó sin prestarle auxilio. El vehículo fue localizado gracias a restos de sangre en sus bajos, confirmados por el laboratorio de Criminalística. El detenido se enfrenta a cargos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente, con posibles penas de prisión y retirada del carné. La Guardia Civil recuerda la utilidad de la app Alertcops para alertar de emergencias o situaciones delictivas.

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo que atropelló a un peatón en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima.

El suceso tuvo lugar el 15 de marzo, cuando el peatón fue atropellado y sufrió lesiones de carácter muy grave. El conductor del vehículo causante abandonó el lugar del siniestro y, en un primer momento, se desconocían sus datos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo de la Policía Local del municipio, se hizo cargo de la investigación.

Las pesquisas permitieron localizar un vehículo con restos de sangre en sus bajos que podrían pertenecer al peatón atropellado, extremo que confirmó después el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid.

Tras el análisis de los hechos, los investigadores identificaron a la persona que conducía el vehículo en el momento del atropello. El hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente, recogidos en el Código Penal.

Ambos delitos contemplan penas de prisión de entre 6 meses y 4 años, además de la prohibición de conducir durante un periodo de entre 1 y 4 años.

La Guardia Civil ha aprovechado para recordar la existencia de la aplicación móvil Alertcops, puesta en marcha hace años, un servicio de alertas que permite comunicarse de forma precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de esta 'app' se puede alertar sobre una situación delictiva de la que una persona es víctima o testigo, y también permite recibir avisos en el teléfono móvil cuando el usuario se encuentre en una zona afectada por alguna incidencia.

La Guardia Civil recomienda su descarga para poder contactar en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.