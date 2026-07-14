Premio de la ONCE en Málaga: 700.000 euros en 20 cupones premiados en el pueblo de Alameda

Las claves

Las claves Generado con IA El sorteo de la ONCE ha repartido 700.000 euros en Alameda (Málaga) gracias a 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. La vendedora Lilian Costa, originaria de Brasil y residente en España desde hace 30 años, ha sido la encargada de repartir los cupones premiados en la Peña Bética de Alameda. El sorteo ha dejado más de dos millones de euros entre las provincias andaluzas de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. En Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se repartieron 1.165.000 euros, y otros premios menores se concedieron en Cádiz y La Palma del Condado (Huelva).

Nuevo premio de la ONCE en la provincia de Málaga. El sorteo de este pasado lunes ha dejado una parte de su fortuna en el municipio de Alameda, donde Lilian Costa ha repartido 700.000 euros.

Este sorteo ha dejado más de dos millones de euros entre cuatro provincias andaluzas. Lilian vendió 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la Peña Bética de la localidad de la comarca de Antequera, donde residen poco más de 5.000 habitantes.

Lilian Costa es vendedora de la ONCE desde noviembre del año pasado, ha indicado la ONCE en un comunicado. Brasileña de origen, con 30 años ya de residencia en España, se ha mostrado exultante en una jornada de descanso para ella.

"No me lo esperaba. Aunque el Cuponazo tengo que darlo, que todavía me quedan muchos premios por dar. Este es el primero de los primeros", ha explicado.

Asimismo, ha añadido que entrar en la ONCE "ha sido un punto de inflexión" en su vida. "Para mí ha sido una superación cada día, me animan a superarme". "

Salir a la calle todos los días es lo que más me gusta de mi trabajo, ver la ilusión de la gente, hablar con las personas mayores que te compran un cupón por charlar, porque yo soy una habladora nata y antes me dedicaba a la ayuda a domicilio. Y me encanta mi trabajo", ha añadido.

"Me alegro mucho porque ha tocado a varias familias", ha concluido.

También José Antonio Jiménez y Alejandro Ardila vendieron sendos cupones premiados con 35.000 euros cada uno, ambos en la calle La Unión de Málaga capital.

Más suerte han tenido aún en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra donde el sorteo de la ONCE del 13 de julio, que estaba dedicado al desembarco pirata de Premià de Mar (Barcelona), ha repartido 1.165.000 euros, con la serie agraciada con medio millón de euros y 19 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Otros 70.000 euros han dejado en Cádiz y La Palma del Condado (Huelva) respectivamente, por lo que ha repartido un total de 2.075.000 euros entre las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva.