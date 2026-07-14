El aeropuerto de Málaga crece más que Madrid y Barcelona: supera los 13,2 millones de pasajeros hasta junio

Las claves

Las claves Generado con IA El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró 13,2 millones de pasajeros en el primer semestre, un 6,7% más que en 2025. Málaga lidera el crecimiento entre los grandes aeropuertos, duplicando el ritmo medio de la red española de Aena. El aeropuerto sumó 91.388 operaciones hasta junio, un 4,5% más, situándose solo por detrás de Madrid, Barcelona y Palma. Aunque Málaga crece en pasajeros y operaciones, el tráfico de mercancías cayó un 4% en el semestre.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol mantiene en 2026 una trayectoria de crecimiento sólida y más intensa que la media de la red de Aena.

En los primeros seis meses del año, la terminal malagueña ha sumado un acumulado de 13.226.525 pasajeros, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2025, frente al avance del 3,9% del conjunto de la red española.

Ese diferencial sitúa a Málaga entre los grandes aeropuertos nacionales con mejor comportamiento del semestre, con un crecimiento que duplica claramente el ritmo del sistema en términos de viajeros.

Además, el aeropuerto no solo gana tráfico comercial: también mejora en número de operaciones, con 91.388 movimientos entre enero y junio, un 4,5% más, por encima del 3,2% de la red.

En volumen de pasajeros acumulados, Málaga sigue por detrás de los tres grandes hubs de referencia —Madrid, Barcelona y Palma—, pero se consolida como uno de los aeropuertos más dinámicos del país.

Madrid-Barajas lidera con 34.060.756 pasajeros y un aumento del 4,2%; Barcelona-El Prat registra 28.371.615 y sube un 4,4%; Palma de Mallorca alcanza 14.897.887 y crece un 2,2%; Málaga, con 13.226.525, avanza un 6,7%.

La comparación es especialmente favorable para Málaga si se atiende al ritmo de expansión. Alicante-Elche Miguel Hernández crece más en viajeros, un 9,3%, pero desde una base todavía inferior a la de Málaga y con una evolución menos contundente en operaciones, mientras Gran Canaria apenas sube un 0,5% en pasajeros acumulados.

Sevilla, con 5.270.521 viajeros, también crece con fuerza, un 9,8%, pero permanece lejos del volumen absoluto de Málaga.

Operaciones y actividad real

El dato de operaciones ayuda a entender mejor la presión operativa de la infraestructura malagueña. Entre enero y junio, Málaga suma 91.388 vuelos, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Palma, y por delante de aeropuertos como Alicante, Gran Canaria o Sevilla.

Ese dato confirma que el crecimiento del aeropuerto no es sólo estadístico: implica más despegues y aterrizajes, más rotación de flota y una intensificación del uso de las instalaciones.

Analizando solo los datos de junio, Málaga registró 19.038 operaciones, un 5,5% más interanual, mientras la red de Aena creció un 4,8% en ese mismo indicador.

Ese mes, la terminal costasoleña también marcó 2.771.417 pasajeros, un 5,3% más, y 373.486 unidades de mercancía, un 13,5% más.

Frente al buen comportamiento del tráfico de pasajeros, el de mercancías cae. En concreto, disminuye un 4% entre enero y junio, con un total de 1.773.304 unidades de mercancía acumuladas.

La red de Aena cerró el acumulado de junio con 189.964.768 pasajeros, 1.636.701 operaciones y 739.611.610 unidades de mercancía, con subidas del 3,9%, 3,2% y 1,2%, respectivamente. En junio, el sistema alcanzó 36.998.573 pasajeros, 315.153 operaciones y 119.429.699 unidades de carga.