La Aemet activa avisos por altas temperaturas en Málaga: estas zonas podrían alcanzar los 40 grados esta semana

El mapa de avisos por calor de la Aemet de este miércoles. Aemet

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Las claves Generado con IA La Aemet ha activado avisos por altas temperaturas en la provincia de Málaga para esta semana. El miércoles, los avisos amarillos estarán vigentes de 13:00 a 21:00 horas en Antequera, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía. Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en algunos puntos del interior, 39 en Antequera y 38 en Sol, Guadalhorce y Málaga capital. El jueves se mantienen los avisos en las mismas zonas y horario, con máximas de hasta 39 grados en el interior y 37 en la Axarquía.

El calor vuelve a activar los avisos por altas temperaturas en la provincia de Málaga. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta que los próximos días podrían llegar a alcanzarse los 40 grados en algunos puntos del interior.

Este miércoles, los avisos amarillos se activarán a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas en las zonas de Antequera, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía.

Así, según los datos de la Aemet, en Antequera se esperan hasta 39 grados, en Sol, Guadalhorce y la capital se prevén 38 grados y hasta 40 en algunos puntos del interior, y en el interior de la Axarquía alcanzarán los 36.

De cara al jueves, los avisos amarillos se mantendrán en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía en el mismo horario que el miércoles, es decir, de 13.00 a 21.00 horas.

En cuanto a las máximas, en Sol, Guadalhorce y capital llegarán a los 38 grados, con la posibilidad de alcanzar los 39 en algunos puntos del interior. En la Axarquía las máximas se situarán en los 37 grados.