Pasa a disposición judicial el presunto autor del crimen machista de Mijas que acabó con la vida de Mari y Patricia

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Las claves Generado con IA El presunto autor del doble crimen de Mijas ha pasado a disposición judicial tras ser detenido en Málaga por la Guardia Civil. Las víctimas, Mari de 61 años y su hija Patricia de 31, murieron apuñaladas y posteriormente sus cuerpos fueron incendiados para eliminar pruebas. El arrestado, pareja de Mari, también está siendo investigado por un presunto robo con violencia al llevarse dinero de la vivienda tras los hechos. El asesinato ha sido confirmado como un nuevo caso de violencia de género, elevando a 28 el número de víctimas en España en 2026 y a 8 en Andalucía.

El presunto autor del doble crimen de Mijas, en el que murieron una mujer de 61 años y su hija de 31, ha pasado este domingo a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga, después de ser detenido por la Guardia Civil.

El arrestado, pareja de Mari, vecina de Las Lagunas de Mijas, fue localizado en su vivienda del barrio malagueño de Teatinos. Durante el registro del domicilio, los agentes hallaron un cuchillo de grandes dimensiones con restos de sangre que podría corresponderse con el arma utilizada presuntamente para cometer el doble asesinato.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 7 de julio. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 02.15 horas un aviso alertando de un incendio en una vivienda de Mijas, con llamas y una intensa columna de humo visible desde el exterior. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Mijas, los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil y la Policía Local.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos localizaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, que presentaban heridas de arma blanca.

La investigación apunta a que el detenido habría apuñalado mortalmente a Mari y a su hija Patricia, de 31 años. Posteriormente, presuntamente roció los cuerpos con un combustible y les prendió fuego con la intención de provocar el incendio y eliminar pruebas del crimen.

Además del doble homicidio, el arrestado también está siendo investigado por un presunto delito de robo con violencia, ya que, según las pesquisas, se habría llevado dinero de la vivienda tras cometer los hechos.

Este viernes, el Ministerio de Igualdad confirmó el asesinato de Mari como un nuevo caso de violencia de género. La víctima no figuraba en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén), ni existían denuncias previas registradas.

Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026 asciende a 28, mientras que desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes, en 2003, la cifra alcanza las 1.369 víctimas, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En Andalucía, este crimen eleva a ocho los asesinatos machistas registrados durante este año, situando a la comunidad como la que acumula un mayor número de víctimas en 2026. Tras ella se sitúa la Comunidad Valenciana, con cinco casos; Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos cada una; y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con un caso.