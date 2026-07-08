Esta es la solución "urgente" que exigen los empresarios de Málaga al Gobierno para acabar con los atascos de la Axarquía

Las claves

Las claves Generado con IA Los empresarios de Málaga exigen al Gobierno soluciones urgentes para acabar con los atascos en la Axarquía, planteando un tercer carril reversible en la A-7. Proponen el uso de señalización variable y control dinámico del tráfico para adaptar la capacidad de la autovía a los picos de demanda y evitar intervenciones complejas a corto plazo. Reclaman mejoras en enlaces y accesos de la A-7, nuevos itinerarios viarios y un refuerzo del transporte público interurbano, así como retomar el debate sobre una conexión ferroviaria con la Costa Oriental. El objetivo es combinar medidas inmediatas con una estrategia de infraestructuras que responda al crecimiento futuro de la comarca y mejore la movilidad para trabajadores, estudiantes y empresas.

La falta de alternativas para conectar la Axarquía con Málaga capital y su área metropolitana vuelve a situarse en el centro del debate sobre movilidad en la provincia.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y las principales asociaciones empresariales de la comarca han trasladado al Gobierno una batería de propuestas para aliviar los problemas de tráfico en el corredor oriental y mejorar las comunicaciones de una zona que supera ya los 220.000 habitantes.

Durante una reunión mantenida este miércoles con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, los representantes empresariales reclamaron actuaciones a corto, medio y largo plazo para dar respuesta a una situación que, según advierten, está afectando tanto a empresas como a trabajadores y ciudadanos que cada día se desplazan entre la Axarquía y la capital.

Entre las medidas planteadas destaca el estudio de un tercer carril reversible en la A-7, una solución que permitiría adaptar la capacidad de la autovía a los picos de demanda: habilitando un carril adicional hacia Málaga durante las primeras horas del día y en sentido contrario durante la tarde.

La propuesta pasaría por utilizar sistemas de señalización variable, balizamiento y control dinámico del tráfico, aprovechando la infraestructura existente y evitando, al menos a corto plazo, una intervención de mayor complejidad.

Solución urgente

CEM y las organizaciones empresariales consideran que la A-7 se ha convertido en una especie de cuello de botella para una comarca cuyo crecimiento económico y residencial no ha ido acompañado de una mejora equivalente de sus infraestructuras de transporte.

La autovía es actualmente la única vía de gran capacidad que conecta la Axarquía con Málaga, por lo que cualquier accidente, avería o retención tiene un impacto inmediato sobre miles de desplazamientos diarios.

La situación afecta especialmente a los movimientos por motivos laborales, educativos y sanitarios, además del transporte de mercancías y los desplazamientos vinculados al turismo.

"Estamos ante un problema que condiciona el presente y el futuro de una comarca estratégica para Málaga. La movilidad no es solo una cuestión empresarial: afecta cada día a miles de trabajadores, estudiantes y familias", señaló el presidente de CEM, Javier González de Lara.

Los empresarios insisten en que el carril reversible debe ser solo una actuación de emergencia dentro de una planificación más amplia. Entre sus propuestas figura también la mejora de enlaces y accesos de la A-7 en puntos especialmente tensionados como Málaga Este, El Palo, La Cala del Moral y Rincón de la Victoria.

Además, reclaman nuevos itinerarios viarios que permitan reducir la dependencia de la actual autovía y una mejora del transporte público interurbano, con más frecuencias y una mayor coordinación entre municipios.

Uno de los puntos destacados de la propuesta empresarial es la recuperación del debate sobre la conexión ferroviaria con la Costa Oriental, una infraestructura que consideran clave para avanzar hacia un modelo de movilidad metropolitana más equilibrado y sostenible.

A la reunión asistieron representantes de CEM y de asociaciones empresariales de Nerja, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Vélez-Málaga, que solicitaron que estas propuestas sean trasladadas al Gobierno central para su análisis por parte de los ministerios y organismos competentes.

El objetivo, según las entidades, es combinar medidas inmediatas que alivien la congestión actual con una estrategia de infraestructuras capaz de responder al crecimiento futuro de la comarca.

Durante el encuentro, Salas ha informado de que el Gobierno "va a impulsar diversos proyectos para que se recojan en los Presupuestos Generales del Estado dentro del Plan progreso de la provincia como Plan Málaga".

Además, ha pedido al resto de Administraciones y a la Junta de Andalucía que "aborden este reto de mejora de la movilidad, mejorando líneas de autobuses y transporte interurbano y metropolitano y un asunto fundamental como es el Metro a Rincón de la Victoria".