Una mujer muere atropellada por un camión de madrugada en la A-7 de Mijas

Zona de la A-7 en la que ha ocurrido el accidente mortal. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer ha fallecido atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas, Málaga, durante la madrugada del lunes. El siniestro ocurrió a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7, en sentido Marbella. Servicios de emergencias, sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras acudieron al lugar, donde los sanitarios confirmaron el fallecimiento. Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la mujer atropellada.

Una mujer ha muerto en la madrugada de este lunes tras sufrir un atropello por un camión en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga).

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el siniestro ha tenido lugar a las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7, en sentido Marbella.

A esa hora varios testigos han llamado al 1-1-2 para informar de que una mujer había sido atropellada.

De inmediato se ha avisado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado la muerte de una mujer, de la que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.