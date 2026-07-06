El calor se intensifica en Málaga: la Aemet activa avisos por temperaturas de hasta 40 grados en la provincia

El mapa de avisos por calor de la Aemet de este miércoles. Aemet

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activa avisos amarillos por altas temperaturas en Málaga, con máximas previstas de hasta 40 grados. La alerta comenzará el martes en la comarca de Antequera, donde se prevén máximas de 38 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas. El miércoles, las alertas se extienden a Antequera y Ronda, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados localmente. En Málaga capital se esperan máximas de hasta 38 grados, mientras que en otras localidades como Marbella, Estepona o Vélez-Málaga, las temperaturas oscilarán entre 32 y 36 grados.

El mes de julio arranca con altas temperaturas en Málaga. El calor ha venido para quedarse en la provincia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos amarillos por altas temperaturas los próximos días.

En concreto, el primer aviso llegará este próximo martes en la comarca de Antequera. La agencia prevé máximas de hasta 38 grados. La alerta estará activa entre las 13.00 horas y las 21.00 horas.

De cara al miércoles, las alertas se activarán en las comarcas de Antequera y Ronda de 13.00 a 21.00 horas. Eso sí, las máximas previstas rondarán los 39 grados y localmente se podría llegar a alcanzar los 40 grados.

Temperaturas municipio a municipio

Mirando las temperaturas máximas de los próximos días en la provincia, en Ronda se esperan hasta 37 y 38 grados estos días. En Antequera, 38 y 39 grados y en Málaga capital 36 y 38 grados.

En Marbella las máximas rondarán los 32 y en Estepona 32 y 33 grados. En Vélez-Málaga las temperaturas llegarán a los 34 y 36 grados y en Rincón de la Victoria 33 y 34 grados.