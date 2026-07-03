Cristina, tercera mujer asesinada por violencia de género en la provincia de Málaga este 2026

Un montaje con la imagen de Cristina y de un vehículo de la Guardia Civil en la zona donde apareció su cadáver. CNDES / EFE

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Las claves Generado con IA Cristina, de 35 años, es la tercera víctima mortal de violencia de género en Málaga en 2026, presuntamente asesinada por su expareja. Con su muerte, suman 27 las mujeres asesinadas en España por violencia de género en lo que va de 2026 y 1.368 desde 2003. El cuerpo de Cristina fue hallado en un pozo en Rincón de la Victoria, presentando signos de apuñalamiento y ahogamiento. El presunto agresor y dos detenidos más han pasado a disposición judicial. No existían denuncias previas contra el acusado, aunque Cristina figuraba en el sistema VioGén por relaciones anteriores.

Cristina es la tercera víctima de la violencia de género en Málaga este 2026. Así lo ha confirmado el Ministerio de Igualdad que condena este feminicidio en el que la malagueña de 35 años fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 31 de marzo.

Con ella ya serían 27 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas este 2026 en España y a 1.368 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el caso de Cristina y también el de una mujer de 55 años, que ha sido presuntamente asesinada por su pareja en Alicante el 2 de julio de 2026.

En el caso de la malagueña, cabe recordar que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero ella sí constaba en el sistema VioGén por relaciones anteriores.

La desaparición de la malagueña se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero el pasado mes de marzo.

El cuerpo fue hallado en un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco el pasado miércoles y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, que presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento, según confirmaron fuentes de la investigación.

El presunto asesino y expareja de Cristina, detenido por la muerte de la joven, ha pasado a disposición judicial este viernes, junto con los otros dos arrestados en este operativo.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso que añaden que han pasado al Juzgado número 4 de Violencia de Género de Málaga.

Víctimas Violencia de Género en Málaga este 2026

En la provincia de Málaga son tres las mujeres que este 2026 han muerto, presuntamente, asesinadas por sus exparejas.

La primera víctima de este año fue Victoria, madre de tres hijos menores de edad que residía en Alhaurín El Grande. La mujer fue hallada en su vivienda ensangrentada en el suelo, con heridas en el cuello y un cuchillo al lado.

El presunto autor se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre confesó a los funcionarios que había apuñalado a su expareja con un cuchillo en su casa y que dentro estaban sus hijos.

Vicky ha sido la segunda víctima de la violencia de género este 2026. La malagueña fue encontrada muerta por arma de fuego, junto a su pareja que se suicidó tras el crimen.

Ni la víctima ni el presunto asesino estaban inscritos en elsistema VioGén de seguimiento de los casos de violencia de género.