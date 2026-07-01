Amy, Mark y Michaela, las tres vidas irlandesas que se ha cobrado el accidente de Cerrado de Calderón: "Estamos rotos"

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Las claves Generado con IA Tres jóvenes irlandeses murieron en un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Cerrado de Calderón, Málaga, mientras estaban de vacaciones en la Costa del Sol. Las víctimas son Mark McCullagh, Michaela Newcombe y Amy McCullagh; el único superviviente es Ian McCullagh, que permanece hospitalizado en estado crítico. El coche en el que viajaban cayó por un barranco tras colisionar con otro vehículo y ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad. Las familias y amigos de las víctimas han mostrado su dolor en redes sociales y han solicitado donaciones para una entidad que ayuda a repatriar cuerpos de irlandeses fallecidos en el extranjero.

La localidad irlandesa de Mullingar, en el condado de Westmeath, está de luto esta semana por la muerte de tres de sus vecinos.

Dos parejas jóvenes que habían salido de su país a finales de la semana pasada para pasar unos días de vacaciones en la Costa del Sol se vieron sorprendidas por la tragedia en la madrugada del domingo pasado, en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Málaga capital. De los cuatro ocupantes del coche, solo uno salió con vida y se encuentra en estado crítico.

Las víctimas mortales son Mark McCullagh, su pareja Michaela Newcombe, y Amy McCullagh, cuñada de ambos. El superviviente es Ian McCullagh, marido de Amy y hermano mayor de Mark.

Todos eran muy jóvenes. Apenas tenían entre 24 y 32 años, según los diarios irlandeses, que cubren la noticia en la distancia. El herido, que conducía el vehículo, tiene 31 años y permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Málaga.

El siniestro se registró sobre las 2.38 horas en el kilómetro 979 de la A-7, en sentido Almería, a la altura de la salida de la urbanización Cerrado de Calderón.

Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los dos turismos colisionaron y uno de ellos perdió el control, se salió de la vía y cayó por un barranco próximo a la carretera. El vehículo se precipitó unos 30 metros hasta impactar en la calle Pintor Sánchez Cotán, situada en la parte inferior del barranco.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Aunque hicieron todo lo posible por conseguirlo, el operativo no logró salvar la vida de las tres víctimas que, según adelantó este lunes Málaga Hoy, no llevaban puesto el cinturón de seguridad, un detalle que con toda probabilidad les podría haber salvado.

La mujer que viajaba en el otro coche, de 64 años, también fue trasladada al hospital con heridas leves y será citada a declarar en cuanto se recupere para que los investigadores puedan conocer más detalles del suceso. En estos momentos, los agentes se están centrando en determinar la velocidad a la que circulaban ambos turismos en el momento del impacto.

Los medios irlandeses manejan la información de que el vehículo en el que viajaban sus paisanos habría sido el que perdió el control, extremo que no ha sido hasta el momento confirmado por la Guardia Civil. Sí que se sabe que el grupo viajaba en un moderno Mercedes que había alquilado para su viaje por la Costa del Sol y que quedó totalmente convertido en un amasijo de hierros tras el impacto.

La joven sobre la que más datos han trascendido a través de las redes sociales es Michaela Newcombe, que trabajaba en un salón-academia de belleza de Mullingar.

El centro ha despedido a su compañera en un precioso comunicado en el que la define como "el rostro y el alma" del establecimiento y la recuerda como la primera persona que hacía sentir bienvenido a todo el mundo y una enamorada del sol.

El mensaje se cierra en nombre de su familia laboral, de los clientes y de toda la ciudad en la que residía, consternada por una partida tan temprana. "Descansa en paz, nuestra Michaela", escriben.

Con cada hora que pasa se multiplican en las redes sociales las despedidas de amigos y conocidos de los fallecidos, en su mayoría vecinos de la misma comarca, que coinciden en describirlos como personas únicas y de una bondad inigualable.

Algunos dedican también mensajes de consuelo a la familia de Amy McCullagh, a la que recuerdan como una estupenda mujer. Al parecer, Amy era auxiliar de enfermería en un centro hospitalario de su ciudad y tenía pasión por Málaga y la Costa del Sol, donde se casó con Ian, superviviente del accidente. Todos la recuerdan como una gran madre, "un ser inolvidable".

Las familias de Michaela Newcombe y Mark McCullagh han hecho pública una esquela en la web de la funeraria Gilsenan en la que comparten, "con profunda tristeza", la pérdida de ambos jóvenes en el accidente de Málaga. En el comunicado de Michaela, los suyos ruegan que sus seres queridos hagan donaciones en su nombre a The Kevin Bell Repatriation Trust, una entidad benéfica irlandesa que sufraga los costes de repatriación de las personas del país que fallecen en el extranjero, un gasto importante que en estos casos suele recaer sobre las familias y que no siempre pueden permitírselo.

Su esquela recuerda a Michaela como "un alma amable y dulce" y enumera a quienes la lloran, entre ellos sus padres, Davy y Lisa, sus hermanos y su amplio círculo de amigos y compañeros de trabajo. La familia ha habilitado además un espacio de condolencias en la página de la funeraria, donde quienes lo deseen pueden dejar sus mensajes de apoyo, y ha explicado que los detalles del funeral, como la fecha o el lugar, se comunicarán más adelante.

La familia de Mark McCullagh-Crichton, en su comunicado, lo describe como un hijo, hermano, tío y padrino cariñoso, y lo recuerda arropado por sus padres, Paula y Albert, sus hermanos Ian, Enda, Kevin, John y Bertie, sus hermanas Chloe y Jennifer, y un amplio círculo de familiares y amigos. Al igual que en el caso de Michaela, los suyos piden que las muestras de cariño se canalicen en donaciones a The Kevin Bell Repatriation Trust, la entidad aparentemente encargada de los trámites para repatriar sus cuerpos, y han habilitado un espacio de condolencias en su recuerdo.