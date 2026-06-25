Los terremotos de Venezuela golpean a su comunidad en Málaga: "Te sientes de manos atadas; no puedes hacer nada"

Las claves

Las claves Generado con IA Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro de Venezuela, dejando al menos 164 muertos, 971 heridos y cerca de 30 réplicas. El colapso de las comunicaciones y los cortes de luz dificultan que los venezolanos en Málaga y otras ciudades contacten con sus familiares afectados en el país. Colectivos y creadores de contenido han organizado plataformas para buscar personas desaparecidas y coordinar la ayuda desde el extranjero. El Gobierno español ha ofrecido equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela; una ciudadana vasca figura entre los desaparecidos.

Norleannys llegó a Málaga hace unos años y desde esta madrugada vive pendiente del móvil. Ella y su pareja aún no ha logrado contactar con algunos seres queridos que viven en Venezuela y la angustia es cada vez más grande con el paso de las horas. Las imágenes que llegan de los alrededores de la localidad donde residen, San Diego de los Altos, alimentan en la distancia el peor de los presagios cuando las cifras de fallecidos no paran de crecer.

Habla de una rutina partida en dos, la del país que dejó atrás y la del que la acoge desde hace un tiempo. "Literalmente te sientes de manos atadas porque no puedes hacer nada, y aun así levantarte y salir a trabajar con un sentimiento tan horrible, porque vives en un mundo paralelo prácticamente, entre las cosas de tu país y el día a día que debes sobrellevar en el país en el que estás", cuenta.

Los dos terremotos que sacudieron el centro de Venezuela la tarde del miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, han dejado al menos 164 muertos, 971 heridos y unas 30 réplicas, según el último balance de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recogido por EL ESPAÑOL. El Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y calificó La Guaira, al norte del país, como "zona de desastre". Se trata de uno de los seísmos más fuertes que se recuerdan en el país.

A la tragedia se suma el colapso de las comunicaciones. Los cortes de luz y la caída de la señal telefónica en buena parte del territorio agravan la angustia de una diáspora que intenta localizar a los suyos a miles de kilómetros.

Coral es malagueña. Su pareja es venezolano y tiene allí a sus padres. Durante horas no han tenido noticias de su suegra. La mujer ha terminado apareciendo afortunadamente. De su suegro, Américo Da Silva, no hay rastro. El hombre se encontraba en el edificio Playate, que estaría derrumbado, según los primeros datos que maneja la familia.

Una imagen de Americo.

Desde Madrid, donde se encuentran ahora, recurren a las redes sociales para contactar con venezolanos sobre el terreno y pedir coordinación para los rescates. Varios colectivos y muchos creadores de contenido latinos han abierto en las últimas horas páginas de personas desaparecidas y puntos de recogida de ayuda.

El drama tiene también nombre español. Una ciudadana vasca figura entre los desaparecidos, según la información de EL ESPAÑOL. El Gobierno ha ofrecido a Venezuela la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con medio centenar de efectivos preparados para el rescate urbano.

Mientras los equipos trabajan entre los escombros, Norleannys resume el sentimiento de quienes están siguiendo cada drama en su país en la distancia. "Es una pena tan profunda que muchas veces cuando abres los ojos te encuentras con una cosa peor que otra", concluye.